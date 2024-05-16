40-летняя актриса Рудова сфотографировалась в коротком топе и расстегнутых мини-шортах

Наталья Рудова опубликовала новые откровенные фото из домашней обстановки в своих социальных сетях. На снимках актриса предстала перед зеркалом в коротком топе и без бюстгальтера, в расстегнутых мини-шортах, демонстрируя свою стройную фигуру и плоский живот.

Рудова рассказала, что один из ее секретов стройности – отказ от сахара, употребление протеиновых сладостей, смузи, сушеных фруктов, но лишь время от времени.

Источник фото: @rudovanata

Не стремится выходить замуж

Что касается личной жизни, то актриса предпочитает сохранять молчание, что вызывает множество слухов о ее романах. Хотя последним ее возлюбленным называли Кирилла Бекетова, сама звезда не комментировала эти слухи. Она также неоднократно заявляла, что не стремится выходить замуж, несколько раз отказывалась от подобных предложений, мечтая о спокойном, щедром мужчине, с которым ей будет всегда комфортно.