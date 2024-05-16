Успенская удивлена, что Киркоров не отозвал иск

Любовь Успенская выразила удивление тем, что Филипп Киркоров не отозвал иск к ней на сумму в 10 млн рублей. В своих соцсетях она выразила надежду, что после «голой» вечеринки Киркоров изменит свое отношение. Она также выразила недовольство суммой иска Киркорова за слова о женоненавистничестве и подчеркнула важность быть ближе к обществу, если он является народным артистом.

Киркоров требует компенсацию

Иск возник после интервью Успенской в «Алёна, блин!», где она назвала Киркорова женоненавистником. Киркоров требует компенсацию в 10 млн рублей и 2 млн рублей судебных издержек. Первое слушание должно было состояться на следующий день, но адвокат Киркорова заявил о неготовности стороны Успенской.