Информинг » Знаменитости » Успенская удивлена, что Киркоров не отозвал иск

Успенская удивлена, что Киркоров не отозвал иск

Image 16+
Успенская удивлена, что Киркоров не отозвал иск
Знаменитости
Источник фото: @uspenskayalubov_official

Любовь Успенская выразила удивление тем, что Филипп Киркоров не отозвал иск к ней на сумму в 10 млн рублей. В своих соцсетях она выразила надежду, что после «голой» вечеринки Киркоров изменит свое отношение. Она также выразила недовольство суммой иска Киркорова за слова о женоненавистничестве и подчеркнула важность быть ближе к обществу, если он является народным артистом. 

Киркоров требует компенсацию

Иск возник после интервью Успенской в «Алёна, блин!», где она назвала Киркорова женоненавистником. Киркоров требует компенсацию в 10 млн рублей и 2 млн рублей судебных издержек. Первое слушание должно было состояться на следующий день, но адвокат Киркорова заявил о неготовности стороны Успенской.

Информационное агентство «Informing»

Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков после шоу делал карьеру ведущего и лечился в рехабе

Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков после шоу делал карьеру ведущего и лечился в рехабе

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Дэвид Бекхэм восхитил Сеть новым видео: снял свой огород и бегающих куриц

Сегодня, 09:43

Mash: врачи борются за жизнь Николая Носкова — певца не могут вылечить

Сегодня, 09:43

Наталья Рудова раскрыла, предлагали ли ей вернуться в сериал «Универ»

Сегодня, 09:03

Певец SHAMAN рассказал, что думает о награждении премией Минобороны России

Сегодня, 09:03

Телеведущая Ида Галич рассказала, как худеет с помощью упражнений из интернета

Сегодня, 08:33

Певица Анна Нетребко станцевала в блестящем мини-платье

Сегодня, 07:03

Елена Воробей рассказала о личной жизни Евгения Петросяна

Вчера, 21:33

Самые сексуальные образы с открытия 77-го Каннского кинофестиваля

Вчера, 21:23

Сын Куклачева рассказал, когда 75-летний артист вернется на сцену

Вчера, 21:18

Прилучный и Брутян покинулпи Россию на фоне судов с Муцениеце

Вчера, 21:18

Телеведущий Дмитрий Дибров раскрыл свое отношение к Бузовой

Вчера, 21:18

Журналистка Ксения Собчак снялась в откровенном платье и сверкнула декольте

Вчера, 21:18

Наталья Рудова призналась, что ее не позвали на съемки «Универа»

Вчера, 19:33

46-летняя певица Анна Семенович в купальнике устроила фотосессию в ванне

Вчера, 16:53

Певица Ольга Бузова назвала имя самого лучшего экс-любовника

Вчера, 16:13

Пугачеву в кожаных лосинах и с колтуном на голове сфотографировали на концерте «ДДТ»

Вчера, 16:13

Анна Нетребко объявила о возвращении на сцену, чем восхитила Филиппа Киркорова

Вчера, 15:52

Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков после шоу делал карьеру ведущего и лечился в рехабе

Вчера, 12:08

Mash: у певца Николая Носкова на фоне пневмонии медики диагностировали тромбоэмболию

Вчера, 11:53

Алла Пугачева вместе с мужем-иноагентом побывала на концерте Юрия Шевчука на Кипре

Вчера, 11:23

Новости партнеров
2023
ru-RU