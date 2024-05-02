Супермодель Ирина Шейк снялась в прозрачном топе и с короткой стрижкой для V Magazine

Супермодель Ирина Шейк впечатлила фотосессией для V Magazine, в которой она предстала в смелых образах. Она в очередной раз показала свою отменную фигуру.

На одной из фотографий она демонстрирует прозрачный шикарный топ от Valentino, широкие брюки, длинные кожаные перчатки, подчеркнув свой стиль отсутствием бюстгальтера и ярким макияжем.

Источник фото: @vmagazine

На обложке журнала она предстает в элегантном платье Balenciaga.

Источник фото: @vmagazine

Личная жизнь Ирины также часто оказывается в центре внимания. Воспитывая дочь от Брэдли Купера, звезда поддерживает совместную опеку.