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Супермодель Ирина Шейк снялась в прозрачном топе и с короткой стрижкой для V Magazine

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Супермодель Ирина Шейк снялась в прозрачном топе и с короткой стрижкой для V Magazine
Знаменитости
Источник фото: @irinashayk

Супермодель Ирина Шейк впечатлила фотосессией для V Magazine, в которой она предстала в смелых образах. Она в очередной раз показала свою отменную фигуру.

На одной из фотографий она демонстрирует прозрачный шикарный топ от Valentino, широкие брюки, длинные кожаные перчатки, подчеркнув свой стиль отсутствием бюстгальтера и ярким макияжем. 

Источник фото: @vmagazine

На обложке журнала она предстает в элегантном платье Balenciaga.

Источник фото: @vmagazine

Личная жизнь Ирины также часто оказывается в центре внимания. Воспитывая дочь от Брэдли Купера, звезда поддерживает совместную опеку.

Информационное агентство «Informing»

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