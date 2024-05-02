Марина Федункив поразила своих поклонников видеороликом, в котором ее внешность заметно изменилась.

Артистка выглядит значительно моложе

Артистка сильно похудела, сменила цвет волос. Выглядит она значительно моложе, вызвав предположения о возможном обращении к пластическим хирургам.

В 2021 году Федункив вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, который моложе ее на 13 лет. Несмотря на начальные сомнения в искренности их отношений, пара регулярно продолжает радовать поклонников счастливой семейной жизнью.

Изменения в облике актрисы вызвали широкий резонанс среди подписчиков, многие из которых пришли к выводу о возможности пластических операций.