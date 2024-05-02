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Звезда &quot;Comedy Woman&quot; Марина Федункив показала себя в новом имидже

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Звезда &quot;Comedy Woman&quot; Марина Федункив показала себя в новом имидже
Знаменитости
Источник фото: @marina_phedunkiv

Марина Федункив поразила своих поклонников видеороликом, в котором ее внешность заметно изменилась. 

Артистка выглядит значительно моложе

Артистка сильно похудела, сменила цвет волос. Выглядит она значительно моложе, вызвав предположения о возможном обращении к пластическим хирургам.

В 2021 году Федункив вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, который моложе ее на 13 лет. Несмотря на начальные сомнения в искренности их отношений, пара регулярно продолжает радовать поклонников счастливой семейной жизнью. 

Изменения в облике актрисы вызвали широкий резонанс среди подписчиков, многие из которых пришли к выводу о возможности пластических операций.

Информационное агентство «Informing»

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