Певец Лазарев поспешно вывез детей из страны

Сергей Лазарев активно участвует в воспитании детей. Сына Никиту и дочь Анну он воспитывает самостоятельно. Они родились благодаря суррогатной матери, личность которой певец предпочитает скрывать. Хотя слухи о просьбе близкой подруге помочь в беременности активно распространялись, сам певец предпочел не комментировать эту информацию.

Иногда Лазарев проводит время с детьми, когда у него есть свободные моменты, а помогают ему в этом мама и няни.

Лазарев поспешно улетел с детьми в Турцию

Недавно, вернувшись с гастролей в Астрахани, Лазарев поспешно улетел с детьми в Турцию, где у него был запланирован концерт. Он захотел порадовать детей отдыхом после тяжелых выступлений.

Последний раз семья летала в Дубай в середине февраля, но тогда им не повезло с погодой, пишет 7Дней ру.