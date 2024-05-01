Певец Лазарев поспешно вывез детей из страны

Сергей Лазарев активно участвует в воспитании детей. Сына Никиту и дочь Анну он воспитывает самостоятельно. Они родились благодаря суррогатной матери, личность которой певец предпочитает скрывать. Хотя слухи о просьбе близкой подруге помочь в беременности активно распространялись, сам певец предпочел не комментировать эту информацию.
Иногда Лазарев проводит время с детьми, когда у него есть свободные моменты, а помогают ему в этом мама и няни.
Лазарев поспешно улетел с детьми в Турцию
Недавно, вернувшись с гастролей в Астрахани, Лазарев поспешно улетел с детьми в Турцию, где у него был запланирован концерт. Он захотел порадовать детей отдыхом после тяжелых выступлений.
Последний раз семья летала в Дубай в середине февраля, но тогда им не повезло с погодой, пишет 7Дней ру.