Информинг » Знаменитости » Певица Рианна появилась на публике в платье с экстремально глубоким декольте

Певица Рианна появилась на публике в платье с экстремально глубоким декольте

Image 16+
Певица Рианна появилась на публике в платье с экстремально глубоким декольте
Знаменитости
Источник фото: @FENTYBEAUTY

Рианна в очередной раз поразила публику на презентации своего косметического бренда, которая проходила в Лос-Анджелесе. Для выхода в свет она выбрала модное бежевое платье-миди с экстремально глубоким декольте и коричневые босоножки на высоких каблуках. 

Ее образ дополнили анклеты, кольца, золотые браслеты. Волосы артистки были распущены, а макияж – нюдовый с блестящими тенями. 

Источник фото: @FENTYBEAUTY

Большинство модных экспертов одобрили выбор Рианны, отметив, что и наряд, и аксессуары выигрышно подчеркнули ее фигуру. Поклонники также не остались в стороне и засыпали свою любимицу комплиментами.

Информационное агентство «Informing»

Принц Уильям сообщил новости о своей жене, которая борется с раком

Принц Уильям сообщил новости о своей жене, которая борется с раком

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Анастасия Волочкова улетела на Мальдивы с тайным спутником

Сегодня, 09:58

Ирина Пинчук показала огромный обвисший живот, из-за которого будет делать пластику

Сегодня, 09:48

Дочь Моники Белуччи снялась в шикарной шубе от россиянина Марка Родовски

Сегодня, 09:38

Филипп Киркоров выдал свои настоящие чувства в новой песне, написанной Манижей

Сегодня, 09:33

Супермодель Ирина Шейк снялась в прозрачном топе и с короткой стрижкой для V Magazine

Сегодня, 08:48

Звезда &quot;Comedy Woman&quot; Марина Федункив показала себя в новом имидже

Сегодня, 04:08

Принц Уильям сообщил новости о своей жене, которая борется с раком

Вчера, 22:48

Жена Петросяна Брухунова показала редкое фото дочери Матильды

Вчера, 22:43

38-летняя Бузова в ярком бикини снялась в бассейне после операции

Вчера, 22:18

«Крепкий орешек» стойко держится: Деми Мур готовится к похоронам Брюса Уиллиса

Вчера, 21:48

Актриса Марго Овсянникова обратилась к хирургу Тимуру Хайдарову по совету Киркорова

Вчера, 20:58

В кинофильме «Д’Артаньян и три мушкетера» найден киноляп с сапогами Боярского

Вчера, 20:23

Певец Лазарев поспешно вывез детей из страны

Вчера, 19:53

Осудившие Россию барды Никитины столкнулись с проблемами в Америке

Вчера, 18:08

Певица Ольга Бузова снялась в новом образе и поразила фанатов

Вчера, 17:03

Певец Филипп Киркоров удивил гостей на празднике в честь 57-летия

Вчера, 16:38

Экс-жена Тимура Родригеза Анна очень тяжело переживает развод из-за его измен

Вчера, 13:53

Ирина Пегова поразила поклонников выходом в красном наряде

Вчера, 13:23

Участницы шоу «Невеста. Экстра любовь» устроили жесткую драку за «холостяка» Гецати

Вчера, 12:43

Экс-участница «Фабрики звёзд» Рыженкова поделилась подробностями родов в туалете кафе

Вчера, 12:13

Новости партнеров
2023
ru-RU