Певица Рианна появилась на публике в платье с экстремально глубоким декольте

Рианна в очередной раз поразила публику на презентации своего косметического бренда, которая проходила в Лос-Анджелесе. Для выхода в свет она выбрала модное бежевое платье-миди с экстремально глубоким декольте и коричневые босоножки на высоких каблуках.

Ее образ дополнили анклеты, кольца, золотые браслеты. Волосы артистки были распущены, а макияж – нюдовый с блестящими тенями.

Источник фото: @FENTYBEAUTY

Большинство модных экспертов одобрили выбор Рианны, отметив, что и наряд, и аксессуары выигрышно подчеркнули ее фигуру. Поклонники также не остались в стороне и засыпали свою любимицу комплиментами.