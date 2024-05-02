Дочь Моники Белуччи снялась в шикарной шубе от россиянина Марка Родовски

Дева Кассель, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, представила фото, позируя в шубе от российского дизайнера Марка Родовски для Marcelo Miracles. Ее фотографии были опубликованы в соцсети.

Источник фото: @marcelomiracles

Модель в настоящее время активно развивается в индустрии моды, участвуя в показах таких известных брендов, как Dior, Dolce & Gabbana, Jacquemus. Кроме того, она уже снялась в киноленте «Прекрасное лето» от известной итальянской режиссерки Лауры Лукетти.

Дева, как пишут источники, состоит в романтических отношениях с Солом Нанни. Их связь стала известна после появления совместного фото, на котором актер ее целует в шею. Позже Кассель подтвердила отношения, опубликовав снимки со своим возлюбленным.

В конце января они впервые появились вместе на людях.