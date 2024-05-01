Певица Ольга Бузова снялась в новом образе и поразила фанатов

Ольга Бузова решила на днях обновить свой имидж. Она поделилась этим с подписчиками в своем телеграм-канале.

Певица предстала с новой прической

На фотографиях певица предстала с новой прической, проведя окрашивание в технике шатуш, а также укоротив длину волос. В кадрах артистка предстала в спортивном стиле, но, несмотря на это, ее образ получил довольно высокую оценку от подписчиков.

Подписчики выразили восторг по поводу нового образа исполнительницы, отметив, что длина волос идеальна, а обновленный стиль выглядит свежо и молодо.