Америка готовит Карабах к новой войне. Теперь понятно, зачем шеф ЦРУ прилетел в Армению. Об этом пишет «Свободная Пресса».

По информации СМИ, целью визита директора ЦРУ Уильям Бернс, который прибыл в Армению, является борьба с международным терроризмом, а также стратегическая стабильность. Америка обещает помочь стане с Карабахом, в ответ также требует поддержку.

«Армия Армении за все время не покинула своих казарм. Поражение потерпели вооруженные формирования Карабаха, но армия в полном объеме сохранила боеспособность и вооружение. Западные кураторы считают, что «американские деньги» поднимут дух их солдат», — пишут СМИ.

Вполне вероятно, что Штаты предложат Армении инструкторов НАТО и все необходимое вооружение, ведь главной задачей Вашингтона, по мнению большинства политологов, является гибридная война с Россией.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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