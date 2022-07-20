Пентагон: НАТО будет наращивать поставки РСЗО HIMARS Украине летом и осенью

НАТО в ближайшее время будет наращивать поставки РСЗО HIMARS Украине. Как пишет The Washington Post, ссылаясь на официального преждставителя в Пентагоне, предоставленное оружие оказало "значительное влияние" на происходящее на передовой.

По словам политика, страны НАТО в ближайшие несколько месяцев намерены увеличить поставки Киеву ракетных систем залпового огня HIMARS. Главная цель - закрепить успехи украинской армии.

Издание указывает, что первостепенной задачей НАТО является поставка большего количества ракет летом и осенью для "закрепления недавнего успеха". В материале газеты также говорится, что официальные лица США и Европы настоятельно рекомендуют оборонным компаниям ускорить производство оружия.

Ранее американское министерство обороны опасалось поставлять HIMARS Украине из-за неуверенности в том, что ВСУ смогут в бою применять такое вооружение. Теперь, уточняет издание, Британия намерена каждые 4 месяца обучать порядка 10 тысяч украинских военнослужащих применять High Mobility Artillery Rocket System.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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