Продюсер Лавров сообщил о роковой ошибке оперной певицы Нетребко

Продюсер Сергей Лавров рассказал о роковой ошибке сбежавшей из родины Анны Нетребко. Он уверен, что оперная дива может сильно пожалеть о своем решении, избрав Европу взамен России.

Продюсер объяснил, что доходы, которые знаменитость зарабатывала на родине, несопоставимы с гонорарами в США или Европе. Не помогут увеличение стоимости билетов и публикации триумфов в социальных сетях.

Лавров отмечает, что у Нетребко, как и у Максима Галкина, завышенная самооценка.

«Я работаю со многими артистами. Они любят показывать, будто зал встал, к примеру. Все это тщеславие. Анна Нетребко одаренная артистка, но она выбрала Европу. Увы. Пусть там теперь работает. Не пропадет, работа будет, но таких гонораров, как раньше, не будет», - заявил продюсер.

Тем временем супруг оперной исполнительницы анонсировал ее выступление на фестивале в Италии. Сама же Анна показала в соцсетях видеокадры с выступления на итальянской сцене, где зрители проводили аплодисментами ее оперу «Аиду».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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