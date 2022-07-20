Сергей Лавров сделал заявление о ядерной войне. По мнению министра иностранных дел России, в ней не может быть победителя.

В интервью РИА Новости политик решил высказать свое мнение на счет ядерной войны, о которой в последнее время пишут на каждом шагу. Российская позиция, по словам Лаврова, заключается в том, что в ядерной войне нет и не может быть победителя.

«Мы являлись инициаторами не одного заявления, как российско-американского, так и постоянных членов Совбеза ООН о том, что не будет победителя в ядерной войне, поэтому она никогда не может быть развязана», — заявил министр.

Сергей Викторович добавил, что это позиция РФ, на которой власти будут очень твердо стоять, напомнив о доктрине России, в которой четко говорится, когда Москва может изпользовать ядерное оружие.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей