В настоящее время в Баварии проходят протесты против выступления Анны Нетребко. Толпа демонстрантов недовольна известием о предстоящих представлениях оперной певицы на фестивале в замке Регенсбург. Это первый из 4-х ранее запланированных концертов российской артистки в Германии.

На плакатах демонстрантов размещен снимок певицы с президентом РФ Владимиром Путиным и надписями «Анна, а как насчет благотворительного концерта на Украине», «Почему не в Нью-Йорке, почему не в Штутгарте, а здесь?».

Месяц назад стало известно о разрыве контракта 50-летней Нетребко и ведущих мировых театральных коллективов. В том числе речь идет о Метрополитен-опере и Баварской государственной опере. Причиной такого решения является «недостаточное дистанцирование от Кремля» в касающихся спецоперации вопросах.

И даже несмотря на, казалось бы, возвращение исполнительницы на европейскую сцену, запланированное на 3 сентября выступление перед Новым дворцом в Штутгарте отменено. Скорее всего, оперная дива не выйдет на сцены Германии до завершения конфликта на Украине.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей