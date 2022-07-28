Белгородцы вновь пожаловались на громкие «хлопки» в небе

Image 16+
Белгородцы вновь пожаловались на громкие «хлопки» в небе
В России
Фото из открытых источников

Белгородцы вновь жалуются на громкие «хлопки» в небе. Оказалось, горожане слышали, как работала система ПВО. Пострадавших и разрушений нет.

Утром 28 июля 2022 года белгородцев снова разбудили громкие звуки. Характерные хлопки были слышны в различных частях города. Кроме того, в небе жители заметили характерные следы. Предположительно, сработало ПВО. Никто в результате инцидента не пострадал. Разрушений и повреждений на земле также нет.

Заметим, что ранее на пронзительные звуки пожаловались не только жители областного центра, а люди, которые проживают в иных точках региона. А накануне сообщалось, что под обстрел попала приграничная территория Белгородской области, включая грайворонскую деревню Дроновку, Журавлёвку и небольшой участок в Краснояружском районе. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Белгородцы вновь пожаловались на громкие «хлопки» в небе

Сегодня, 09:53

Шурпа и люля-кебаб: в воинских частях прошел День казахской кухни

Вчера, 10:58

MWM: Азиатские страны могут дать России оружие сильнее, чем HIMARS

25-07-2022, 12:38

Продюсер Лавров сообщил о роковой ошибке оперной певицы Нетребко

20-07-2022, 13:15

Сергей Лавров сделал заявление о ядерной войне

20-07-2022, 12:36

США поставят Эстонии ракеты ATACMS M57, чтобы превратить Санкт-Петербург в Донецк

18-07-2022, 16:03

Хакеры RaHDit слили данные о действиях ВСУ российским военным

18-07-2022, 08:57

Эксперт: Боевой робот США представляет большую опасность для Черноморского флота России

17-07-2022, 16:28

РФ может снова возобновить испытания ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник»

16-07-2022, 06:58

Зарубежные СМИ: Россия получила АПЛ К-329 «Белгород» с пугающими США беспилотниками

15-07-2022, 12:39

ВС из РФ уничтожат аэродромы ВС Польши, если ВС Украины обстреляют из РСЗО HIMARS Крымский мост

14-07-2022, 11:19

Евгений Пригожин обратился в СК РФ для возбуждения дела против журналистов «Медузы»

13-07-2022, 14:42

Popular Mechanics: Россия не имеет военных возможностей отбить Аляску

13-07-2022, 12:52

Политолог Сайгин рассказал о вероятности мобилизации и применения ядерного оружия в России

11-07-2022, 11:07

МК: Путин начал в РФ сносить «пятую колонну»

10-07-2022, 22:57

Новейшая российская ракета «Изделие 305» продемонстрировала высочайшую точность

10-07-2022, 11:45

Поберезкин рассказал, какие спутники США будут сбиты армией ВС из РФ над Украиной

9-07-2022, 23:42

Опубликован список трудностей, с которыми может столкнуться будущий доброволец в Донбассе

30-06-2022, 16:03

Для туристов с паспортом гражданина РФ открыты поездки в 12 стран мира

28-06-2022, 09:33

Бизнесмен Пригожин прокомментировал заморозку счетов россиян в зарубежных банках

27-06-2022, 13:54

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Белгородцы вновь пожаловались на громкие «хлопки» в небе
  • Сегодня, 09:53

Белгородцы вновь пожаловались на громкие «хлопки» в небе

Белгородцы вновь жалуются на громкие «хлопки» в небе. Оказалось, горожане слышали, как работала система ПВО. Пострадавших и разрушений нет. Утром 28

«Город перемен» напомнил об обещании Беглова построить приюты для животных
  • 25-07-2022, 14:38

«Город перемен» напомнил об обещании Беглова построить приюты для животных

Участники общественного движения «Петербург – город перемен» напомнили об обещании губернатора Александра Беглова построить приют для бездомных

Чиновники шлют отписки на просьбы петербуржцев отремонтировать аварийные детские площадки
  • 26-07-2022, 15:59

Чиновники шлют отписки на просьбы петербуржцев отремонтировать аварийные детские площадки

Активисты обратили внимание правительства Санкт-Петербурга на ужасное состояние детских площадок. Из-за халатности властей неоднократно страдали

Эксперт Куртов сообщил, что в Казахстане многие лелеют мечту «о наказании России»
  • 25-07-2022, 18:23

Эксперт Куртов сообщил, что в Казахстане многие лелеют мечту «о наказании России»

Эксперт по странам Туркестана Аждар Куртов, оценивая антироссийскую повестку в средствах массовой информации Казахстана, заявил в беседе с Regnum,

Россиянам на этой неделе дадут по 10 000 рублей от ПФР. Названа дата прихода денег на карту
  • 25-07-2022, 19:52

Россиянам на этой неделе дадут по 10 000 рублей от ПФР. Названа дата прихода денег на карту

Россиян проинформировали о денежных выплатах от Пенсионного фонда. Планируется, что деньги будут поступать на карты банка уже на этой неделе. К концу

Иранские ударные дроны Shahed 129 значительно расширят возможности российской армии
  • 26-07-2022, 08:42

Иранские ударные дроны Shahed 129 значительно расширят возможности российской армии

При поставках России иранских ударных беспилотников Shahed 129, военные ВС РФ получат немало новых возможностей. Дроны-камикадзе, в том числе, смогут

Новости партнеров
Новости партнеров
Шурпа и люля-кебаб: в воинских частях прошел День казахской кухни
  • Вчера, 10:58

Шурпа и люля-кебаб: в воинских частях прошел День казахской кухни

Уже ставший доброй традицией День национальной кухни прошел в ряде воинских частей страны. На сей раз солдат профессиональные повара баловали

США заявили, что российское наступление  на украинском фронте скоро выдохнется
  • Вчера, 12:49

США заявили, что российское наступление  на украинском фронте скоро выдохнется

США назвали причину скорого ослабления группировки российских войск. Американские журналисты заявили, что у ВС РФ вскоре закончатся силы и боеприпасы

Пенсионерам решили выплатить все пропущенные индексации пенсий. Названа дата
  • 25-07-2022, 20:37

Пенсионерам решили выплатить все пропущенные индексации пенсий. Названа дата

Пенсионеров РФ проинформировали о выплатах пропущенных индексаций пенсий. На гарантированные денежные средства от Пенсионного фонда могут

СМИ: Российские ЗРК С-300 и С-400 не смогут сбить американские истребители F22 и F35
  • 26-07-2022, 09:08

СМИ: Российские ЗРК С-300 и С-400 не смогут сбить американские истребители F22 и F35

По сведениям одного из обозревателей китайского интернет-портала Sina, с американскими истребителями-невидимками F-22 и F-35 трудно бороться