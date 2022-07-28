Белгородцы вновь пожаловались на громкие «хлопки» в небе

Белгородцы вновь жалуются на громкие «хлопки» в небе. Оказалось, горожане слышали, как работала система ПВО. Пострадавших и разрушений нет.

Утром 28 июля 2022 года белгородцев снова разбудили громкие звуки. Характерные хлопки были слышны в различных частях города. Кроме того, в небе жители заметили характерные следы. Предположительно, сработало ПВО. Никто в результате инцидента не пострадал. Разрушений и повреждений на земле также нет.

Заметим, что ранее на пронзительные звуки пожаловались не только жители областного центра, а люди, которые проживают в иных точках региона. А накануне сообщалось, что под обстрел попала приграничная территория Белгородской области, включая грайворонскую деревню Дроновку, Журавлёвку и небольшой участок в Краснояружском районе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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