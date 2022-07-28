Крымский политолог назвал сроки существования Украины

"В общем и целом существование независимой Украины возможно исключительно в условиях консенсуса между Западом и РФ. Он худо-бедно продержался до 2014 года, после этого государство начало рассыпаться. Этот процесс еще не завершен и, скорее всего, какое-то время будет тянуться", – рассказал политолог.

