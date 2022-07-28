В Красноярске двум беженкам из ЛНР незаконно отказали в жилье и гражданстве

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В Красноярске двум беженкам из ЛНР незаконно отказали в жилье и гражданстве
В России
Фото из открытых источников

В Красноярске двум девушкам из ЛНР отказали в гражданстве и жилье. Отказ в помощи был незаконным.

По предварительным данным, две девушки приехали в Красноярск из ЛНР в июле. Для получения российского гражданства украинки должны были миграционной службе отдать документ о временной прописке, но прописываться им было негде. Когда жительницы ЛНР обратились в соцзащиту с просьбой о помощи, сотрудники посоветовали самостоятельно искать местного собственника жилья, который на время пропишет их у себя.

Об этом беженки рассказали заместителю генпрокурора РФ Дмитрию Демешину, который как-раз 27 июля прибыл в Красноярск с визитом. Генеральный прокурор пояснил соответствующим службам, что в таких сложных ситуациях людей необходимо «вручную сопровождать».

Отметим, что на сложившуюся ситуацию отреагировала и Ирина Пастухова. Министр социальной политики Красноярского края пообещала обязательно отработать эту ситуацию, разъяснив, что это была небольшая недоработка вследствие человеческого фактора. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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