HI Sutton: возле Севастополя задымился военный корабль

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HI Sutton: возле Севастополя задымился военный корабль
В России
Фото из открытых источников

Украинские информагентства и Телеграм-каналы сообщают о том, что возле Севастополя задымился военный корабль. Официального подтверждения этой информации от Минобороны РФ к настоящему моменту нет. 

СМИ, сообщая о задымлении, ссылаются на военно-морского эксперта HI Sutton из проекта OSINT. Подчеркивается, что именно он зафиксировал клубы черного дыма, которые окутали корабль. Однако сначала судно, как утверждается, выпустило дымовые приманки.

HI Sutton предполагает, что оно было подбито ракетами, выпущенными украинской армией.

Эксперт пишет, что по фото можно предположить, что внезапно задымился «патрульный корабль проекта 22160 типа «Василий Быков».

Официальные источники ни одной из сторон конфликта данную информацию не комментируют. Однако в сети уже появились фото судна в дыму.

Напомним, в апреле нынешнего года Черноморский флот ВМФ РФ лишился своего флагмана - ракетный крейсер «Москва» потерял устойчивость и затонул во время буксировки. Перед этим на борту произошел пожар, спровоцировавший детонацию БК. Что стало этому причиной, официально не сообщалось. В Украине заявили о том, что крейсер был поражен противокорабельными ракетами «Нептун».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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