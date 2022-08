HI Sutton: возле Севастополя задымился военный корабль

Украинские информагентства и Телеграм-каналы сообщают о том, что возле Севастополя задымился военный корабль. Официального подтверждения этой информации от Минобороны РФ к настоящему моменту нет.

СМИ, сообщая о задымлении, ссылаются на военно-морского эксперта HI Sutton из проекта OSINT. Подчеркивается, что именно он зафиксировал клубы черного дыма, которые окутали корабль. Однако сначала судно, как утверждается, выпустило дымовые приманки.

HI Sutton предполагает, что оно было подбито ракетами, выпущенными украинской армией.

Эксперт пишет, что по фото можно предположить, что внезапно задымился «патрульный корабль проекта 22160 типа «Василий Быков».

***BREAKING***



Videos of another important naval action(s) off Crimea today.



Possibly #Ukraine hit a #Russian ship in north of Crimea (dark smoke).



Then Russian patrol ship near Sevastopol in second images, unclear what is going on



Awaiting further clarity pic.twitter.com/rfzW5hbzZO