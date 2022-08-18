Добровольцы из Челябинской области пожаловались на отсутствие выплат

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Добровольцы из Челябинской области пожаловались на отсутствие выплат
В России
Фото из открытых источников

Добровольцы из Челябинской области пожаловались на то, что им не приходят выплаты, обещанные ранее.

Минобороны РФ, чтобы стимулировать поток желающих отправиться на территорию Украины, обещало выплачивать не только высокую зарплату, но и заявило о разовых выплатах при заключении контракта, пишет 74.ru.

Размер выплат в разных регионах отличается, поскольку региональные власти уже сами оценивают возможности бюджета.

Так, если в Башкирии разовая выплата составляет 200 тыс. рублей. Есть регионы, где эта выплата уже достигает 300 тыс. рублей, а в некоторых установлена на уровне немногим более 100 тыс. рублей. Но, как оказалось, не факт, что эти деньги сразу придут на карту.

«Башкирские добровольцы уже получили по 200 тыс. руб. на карту, а у нас пусто», - рассказывают добровольцы из Челябинской области.

Они также пожаловались на то, что на время боевого слаживания им обещано по 2 тыс. рублей в сутки. Но и эти деньги не пришли, хотя подготовка уже почти закончилась, и вскоре добровольцы отправляются на фронт.

Тем не менее, в правительстве Челябинской области заявили о том, что все под контролем и выплаты будут. Регионы сами решают, когда эти выплаты начисляются добровольцам. Власти Челябинской области выплаты обещают добровольцам, но объясняют, что деньги придут после определенного срока службы.

«Мы своих не бросаем, следим за судьбой каждого, и положенные им выплаты они получат в полном объеме», — заявил первый замминистра общественной безопасности Челябинской области Владимир Гусак.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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