DPA: в Берлине отменили совместную пресс-конференцию Олафа Шольца и Дениса Шмыгаля

Image 16+
DPA: в Берлине отменили совместную пресс-конференцию Олафа Шольца и Дениса Шмыгаля
В Мире / Политика
Фото из открытых источников

По информации портала DPA, совместная пресс-конференция Шольца и Шмыгаля отменена. Встреча канцлера Германии и премьер-министра Украины должна была состоятся завтра, 4 сентября 2022 года.

Совместную пресс-конференцию политиков после переговоров, которые пройдут в Берлине, отменили. Об этом сообщил представитель кабмина ФРГ.

«В связи с переносом сроков запланированного мероприятия, после переговоров пресс-конференция с Д.Шмыгалем не состоится», — рассказал источник.

Отметим, переговоры изначально были запланированы на 14:30 мск. Однако пройдут они на 30 минут позже. Начало запланировано на 15:00 мск. Главная тема обсуждения на встрече украинского премьера и немецкого канцлера  - поставки электроэнергии в Германию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
DPA: в Берлине отменили совместную пресс-конференцию Олафа Шольца и Дениса Шмыгаля

Сегодня, 21:39

The New York Times: Россия недовольна полученными от Ирана ударными БПЛА

30-08-2022, 10:23

CNN: Американская армия бросила в Афганистане военного оборудования на 7 миллиардов долларов

18-08-2022, 08:48

На сайте Пентагона исчез текст об ударе ВС Украины по военному аэродрому «Саки» в Крыму

14-08-2022, 08:53

Турция поставила Украине крупную партию бронеавтомобилей MRAP BMC Kirpi 4x4

9-08-2022, 12:23

Колонна из 10 высокоточных ракетных систем Himars замечена в Румынии в 85 километрах от границы с Украиной

9-08-2022, 09:58

Вавилов заявил о возможном начале Японией СВО против РФ из-за военного союза с КНР

8-08-2022, 09:18

Илон Маск предложил амнистировать американских наркоторговцев

6-08-2022, 06:48

Яков Кедми: коллективный Запад безоговорочно проиграл информационную войну России

29-07-2022, 22:28

Эксперт Куртов сообщил, что в Казахстане многие лелеют мечту «о наказании России»

25-07-2022, 18:23

Американские СМИ пишут, что НАТО стала Вашингтону не по карману

24-07-2022, 10:57

New York Post: лидеры России и Китая контролируют внешнюю политику США

23-07-2022, 20:33

В Германии собралась толпа демонстрантов, недовольная приездом Анны Нетребко

23-07-2022, 14:53

По турецкой военной базе в Бамарни нанесен мощный удар иранскими беспилотниками

23-07-2022, 09:53

По военной базе Турции в Ираке нанесён беспрецедентный удар иранскими БПЛА-камикадзе Ababil-2

23-07-2022, 09:17

Штир заявил, что Венгрия не намерена делиться своим газом с другими странами ЕС

22-07-2022, 22:01

NYT: США сомневаются в способности ВС Украины победить Россию

22-07-2022, 13:06

СП: Пентагон может поставить на Украину современное оружие, которого нет в американской армии

21-07-2022, 10:50

Пентагон: НАТО будет наращивать поставки РСЗО HIMARS Украине летом и осенью

20-07-2022, 12:39

Les Echos: ВСУ готовятся к контрнаступлению на юге «раньше, чем ожидают русские»

19-07-2022, 20:33

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Книги с портретом Беглова для первоклассников обошлись бюджету Петербурга в 40 млн рублей
  • 1-09-2022, 16:01

Книги с портретом Беглова для первоклассников обошлись бюджету Петербурга в 40 млн рублей

Книги с портретом губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которые получили первоклассники в качестве подарка на День знаний, обошлись

ISW: Россия планирует собрать новые силы для наступления на Украину осенью и зимой
  • Вчера, 11:18

ISW: Россия планирует собрать новые силы для наступления на Украину осенью и зимой

Вчерашнее заявление российского президента Владимира Путина о том, что РФ следует ликвидировать в Украине «антироссийский анклав», аналитики

Нужна карта на резиночке. Оплата проезда в автобусах стала проблемой для петербуржцев
  • 1-09-2022, 18:36

Нужна карта на резиночке. Оплата проезда в автобусах стала проблемой для петербуржцев

Оплата проезда в часы пик стала проблемой для пассажиров наземного транспорта Петербурга. В связи с невозможностью оплаты наличными и недоступностью

Критика СВО ВС РФ может негативно отразиться на карьере 70 российских артистов
  • Вчера, 09:13

Критика СВО ВС РФ может негативно отразиться на карьере 70 российских артистов

В России планируют расширить список тех артистов, которым будет запрещено выступать в стране из-за критики СВО на Украине. В Москве состоялась

Поклонники не узнали примадонну Аллу Пугачеву на прощании с Михаилом Горбачевым
  • Сегодня, 12:21

Поклонники не узнали примадонну Аллу Пугачеву на прощании с Михаилом Горбачевым

Примадонну с трудом узнали на прощании с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым. 73-летняя Алла Борисовна появилась на траурной церемонии в

Чулпан Хаматова отругала российскую журналистку после спектакля в Риге
  • Вчера, 15:38

Чулпан Хаматова отругала российскую журналистку после спектакля в Риге

Чулпан Хаматова, которая после своего переезда в Латвию выступает в одном из театров, в очерено раз попала в скандал. Актриса набросилась на

Новости партнеров
Новости партнеров
Врач-эндокринолог Ольга Демичева призвала запретить БАДы в России
  • 1-09-2022, 19:54

Врач-эндокринолог Ольга Демичева призвала запретить БАДы в России

Врач-эндокринолог Ольга Демичева призвала запретить БАДы в России. Дело в том, что биологически активные добавки не проходят исследований на счет

Оперативное командование «Юг»: Контрнаступление ВСУ у Херсона сопровождалось успехами
  • Вчера, 14:38

Оперативное командование «Юг»: Контрнаступление ВСУ у Херсона сопровождалось успехами

Оперативное командование «Юг» ВСУ заявило об определенном успехе украинских войск на херсонском направлении. Конкретики не так много - ОК, судя по

Британский профессор Кларк предложил Украине вернуть Херсон под свой контроль без боя
  • Вчера, 12:58

Британский профессор Кларк предложил Украине вернуть Херсон под свой контроль без боя

Британский профессор Майкл Кларк, который ранее руководил Королевским объединенным институтом вооруженных сил (RUSI), убежден, что Украина в

Британская разведка MI-6 заявила о тяжелых боевых действиях на юге Украины
  • Вчера, 12:48

Британская разведка MI-6 заявила о тяжелых боевых действиях на юге Украины

По данным MI-6 на юге Украины идут тяжелые бои, пишет «Свободная Пресса». Служба разведки Великобритании заявляет о том, что бои идут в