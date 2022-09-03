DPA: в Берлине отменили совместную пресс-конференцию Олафа Шольца и Дениса Шмыгаля

По информации портала DPA, совместная пресс-конференция Шольца и Шмыгаля отменена. Встреча канцлера Германии и премьер-министра Украины должна была состоятся завтра, 4 сентября 2022 года.

Совместную пресс-конференцию политиков после переговоров, которые пройдут в Берлине, отменили. Об этом сообщил представитель кабмина ФРГ.

«В связи с переносом сроков запланированного мероприятия, после переговоров пресс-конференция с Д.Шмыгалем не состоится», — рассказал источник.

Отметим, переговоры изначально были запланированы на 14:30 мск. Однако пройдут они на 30 минут позже. Начало запланировано на 15:00 мск. Главная тема обсуждения на встрече украинского премьера и немецкого канцлера - поставки электроэнергии в Германию.