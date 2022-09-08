Вернувшаясяв Россию Алла Пугачева допустила ошибку

Алла Пугачева, которая вернулась в Россию, допустила ошибку. Оказывается, под ударом оказались ее с Галкиным дети, пишет "StarHit".

Примадонна планировала отправить своих близняшек Гарри и Лизу в одно из зарубежных учебных заведений. Но затем артистка передумала. Населедники Пугачевой пошли в элитную московскую школу.

Таким поворотом событий не очень доволен Артемий Троицкий. По мнению журналиста, детям звездной сеьми лучше учиться за границей.