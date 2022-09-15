CNN: Столтенберг призвал страны НАТО ускорить производство вооружения

В четверг, 15 сентября, Йенс Столтенбенг выступил с заявлением. Генеральный секретарь НАТО потребовал восстановить запасы оружия, которое было потрачено на интересы Украины, передает CNN.

Столтенберг напомнил, что поддержка Киева оружием оказывалась из «существующих запасов» стран альянса. Отсюда политик сделал вывод, что запасы техники, снаряжения катастрофически снижаются. Это значит, что «нужно срочно восстановить запасы».

Для этого, подчеркнул Столтенберг, необходимо обратиться к оборонной промышленности, чтобы ускорить производственный процесс.