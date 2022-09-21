В Сети эмоционально комментируют заявления о мобилизации Путина и Шойгу

После сегодняшних выступлений президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, в ходе которых было объявлено, в том числе и о проведении частичной мобилизации в стране, в сети развернулось бурное обсуждение происходящего.

«Осень заиграет новыми красками…», - многозначительно высказался политик в изгнании Илья Кива, которого в Украине считают предателем.

Что он имел в виду, не уточнил.

Главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский считает, после сегодняшних заявлений Путина и Шойгу «специальная военная операция тихо скончалась», пишет «Московский комсомолец».

«Ну вот и наступила ясность. В темной комнате включили лампочку», - написал политолог Дмитрий Евстафьев.

Все публичные личности явно дали понять, что время СВО минуло - так или иначе каждого человека в стране затронет то, обозначение которого словом из пяти букв (на «в» начинается на «а» заканчивается) в России в течение полугода было запрещено употреблять при описании вооруженного конфликта с Украиной.

21 сентября, напомним, власти объявили о частичной мобилизации в стране. Планируется, что ряды армии пополнятся 300 тысячами граждан.

Министр Шойгу, заявляя о потерях, которые ВС РФ понесли на Украине, сообщил, что они небольшие - менее 6 тысяч человек погибло.