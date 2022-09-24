Ходаковский: мобилизация не решит проблему нехватки обученного и мотивированного личного состава

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил о том, что мобилизация не решит проблему нехватки обученного и мотивированного личного состава.

По его словам, мобилизованные зачастую не имеют необходимого на фронте опыта, они нуждаются в длительном обучении, пишет Информинг.ру. Эта же проблема была и с добровольцами, которые шли воевать, хотя морально и настроились на то, что будут участвовать в боевых действиях.

«Мы сейчас, когда столкнулись с набором добровольцев из российских фанатских движений, увидели, что люди не готовы к войне. Морально-то они готовы были принять решение идти воевать, но военные навыки у них отсутствуют. Даже те ультрас, которые себя хорошо показывают в уличных драках, отношения к боевым действиям никогда раньше не имели. Большинство из них даже не служили», - заявил Ходаковский.

Он отметил, что всех мобилизованных и добровольцев отправляют для начала на сборы, которые проводятся в прифронтовом пространстве. Они по мере обучения начинают выполнять боевые задачи, что ускоряет процесс подготовки. Ходаковский заявил, что эта методика уже опробована при подготовке бойцов к участию в боевых действиях.

Отметим, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил мобилизацию. Стоит отметить, что в Чечне она проходить не будет, о чем уже сообщил глава региона Рамзан Кадыров.

Как рассказали в военкоматах, по ряду военных специальностей подготовка может быть сокращена до недели, после чего бойцы будут отправляться на фронт.