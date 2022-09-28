В Новосибирской области принялись разыскивать уклонистов от мобилизации

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В Новосибирской области принялись разыскивать уклонистов от мобилизации
В России
Фото из открытых источников

В Новосибирской области начали заниматься розыском уклонистов от частичной мобилизации. Сколько таковых насчитывается в регионе, пока не называется. Зато известно, что за шесть дней в области призвали свыше 6 тысяч человек. Такие данные привел военком Евгений Кудрявцев, информирует издание «Сибкрай».

По его словам, работники военкоматов наведываются по месту жительства человека, который подпадает под частичную мобилизацию. Если призывника нет дома, ведется работа с его родственниками, соседями. Параллельно может быть сделан запрос по месту работы и передать повестку через отдел кадров.

По словам Кудрявцева, главное, чтобы повестка была передана лично в руки и под роспись, а сделать это можно где угодно.

Если человека не удается найти, его включают в список уклонистов, который передают в полицию. Розыском занимаются правоохранители. Первые списки жителей региона, которые уклоняются от мобилизации, они уже получили.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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