Мобилизованных из Норильска привезли в Омск и едва не бросили в открытом поле

СМИ продолжают освещать проблемы, связанные с проведением частичной мобилизации в стране. Так, издание «НГС» обратило внимание на ролики в сети, которые выложили призванные из Норильска (Красноярский край).

Мобилизованных в городе провожали 30 сентября. В тот же день авиация перебросила их в Омск, а оттуда автобусами доставили к воинской части.

Но, как отмечает издание, в саму часть мужчин не пустили, а оставили на улице, посреди голого поля. Возмущенные, они начали выкладывать в сеть видео.

«Куда нас привезли? Вот серьезно. Там видно, что долго стоят, сидят... Где вы у этих мужиков видите палатки? Вопрос — где палатки?!» — говорится на первом видео.

Вскоре появился второй ролик, на котором видно, что мобилизованным приходится согреваться у костра, прямо под открытым небом.

«Короче, нас разместили возле части ВДВ в Омске. Сказали: «Живите, как хотите, жгите костры и спите прям на улице. С мужиками решили выпить, потому что надо согреться. Это всё норильчане. Других городов тоже [много]. Человек 500, наверное», — сообщает один из мобилизованных.

Он добавил, что приходится собирать дрова - благо, лес рядом - дабы не замерзнуть. Мужчина также посоветовал мобилизованным брать с собой теплые вещи, спальник, газовую горелку с баллоном и еду.

В конечном итоге, после того, как история эта была предана гласности, мобилизованных разместили в помещении, похожем на спортзал.

Источник омского издания NGS55.RU сообщил, что мужчинам из Норильска довелось провести на улице 6 часов.