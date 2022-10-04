В Газпроме заявили о прекращении утечек газа в нитках «Северного потока 1» и «Северного потока 2»

26 сентября произошли утечки газа на двух нитках трубопровода «Северный поток 1» и на одной «Северный поток 2». Все это время ожидалось, когда утечки прекратятся, чтобы можно было приступить к исследованию характера повреждений и определению состояния нитки, по которой планируется опять пустить газ.

3 октября в компании «Газпром» сообщили, что давление в трубопроводах стабилизировалось, что показывает прекращение утечки.

«Давление в нитке А газопровода "Северный поток 2" и обеих нитках газопровода "Северный поток 1" после разрывов стабилизировалось, утечки газа прекратились», – сказано в сообщении.

Все эти дни снижалась подача газа во вторую нитку «Северного потока 2», чтобы провести анализ ее состояния. В случае, если она будет полностью исправна, Газпром заявляет о готовности поставлять газ по этой нитке.

«Северный поток 2» уже построен, но не введен в эксплуатацию вследствие санкций и бюрократических процедур.