На Запорожской атомной электростанции начался запуск двух реакторов. Ранее объект не функционировал, поскольку еще 11 сентября была прекращена работа последних энергетических блоков. Запорожская АЭС является самой крупной в Европе атомной станцией и включает шесть реакторов. С июля по ней ведут стрельбу формирования ВСУ. 1 сентября на объекте были представители международной организации по контролю за атомными станциями МАГАТЭ. Двое из них остались.

Глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что началось введение в рабочий режим двух реакторов станции. Недавно президент России Владимир Путин поручил передать объект в федеральную собственность. Было учреждено акционерное общество «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС».