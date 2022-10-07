На Запорожской АЭС начался запуск двух реакторов

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На Запорожской АЭС начался запуск двух реакторов
В России
Фото из открытых источников

На Запорожской атомной электростанции начался запуск двух реакторов. Ранее объект не функционировал, поскольку еще 11 сентября была прекращена работа последних энергетических блоков. Запорожская АЭС является самой крупной в Европе атомной станцией и включает шесть реакторов. С июля по ней ведут стрельбу формирования ВСУ. 1 сентября на объекте были представители международной организации по контролю за атомными станциями МАГАТЭ. Двое из них остались.

Глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что началось введение в рабочий режим двух реакторов станции. Недавно президент России Владимир Путин поручил передать объект в федеральную собственность. Было учреждено акционерное общество «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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