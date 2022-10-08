Крымский мост мог быть взорван так же, как и «Северные потоки»

Российские военкоры начинают активно обсуждать версию о том, что Крымский мост был намеренно подорван. Что на объекте работали настоящие профессионалы. Возможно, даже те самые, которые устроили подрывы на трех ветках «Северных потоков».

Помнится, еще совсем недавно россиян убеждали в том, что Крымский мост полностью безопасный, что разрушить его нельзя и так далее. Вот, например, датированное июнем этого года заявление главы МИД Сергея Лаврова в беседе с журналисткой Ирадой Зейналовой:

«У нас все-таки армия ответственная... Я уверен, что все эти планы (Украины по подрыву Крымского моста) потерпят крах...».

А военный эксперт Виктор Литовкин уверял, что на угрозы Киева разрушить Крымский мост обращать внимание не стоит, он надежно защищен, но охранять объект надо.

Крымский мост называли «неубиваемым». А теперь что же? Получается, убиваемый и не такой уж безопасный?!

«Смотрю и не верю глазам. Смотрю и не верю...», - журналистка Ольга Скабеева подписала этими словами видео с разрушительными последствиями ЧП на Крымском мосту. Очевидно, что подрыв все же имел место.

«Уровень исполнения диверсии на Крымском мосту и сам объект (критическая транспортная инфраструктура в морском районе) говорят о том, что ее могли исполнить те же люди, что и в случае с «Северным потоком»», - пишет Телеграм-канал «Милитарист».

Авторы уверены в том, что работали профессионалы своего дела, так как диверсия с подрывом произошла в момент, когда на мосту не было пассажирского поезда. Взрыв прогремел в 6 часов утра, тогда как поезд «Таврия» проходил в 7 часов.

«Спецы» отработали так тонко, что, по данным на текущий момент, погибших и пострадавших нет. Кроме самого Крымского моста, разумеется...