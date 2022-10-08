Андрей Трошев призвал с осторожностью относиться к непроверенным источникам информации о «ЧВК Вагнера» в Сети

Необходимо с большой осторожностью относиться к информации, распространяемой от имени якобы бойцов «ЧВК Вагнера» в Сети. Так глава «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Герой России Андрей Трошев призвал к бдительности интернет-пользователей.

«Последнее время появилось большое количество различных Telegram-каналов и групп в социальных сетях, которые высказывают различные мнения от имени бойцов «ЧВК Вагнера». Прошу относиться к этому осторожно», ― заявил Трошев.

Герой России назвал первых фигурантов списка «лже-музыкантов» - Telegram-канал «На марше Z» и Telegram-канал «Вагнеровец». Ранее он объяснял, что подобные ресурсы создаются с целью выманивания денежных средств из людей, желающих поддержать структуру. Ни в экипировке, ни в денежной помощи из вне бойцы «ЧВК Вагнера» не нуждаются.

Обращение Трошева опубликовано на странице ВК пресс-службы компании «Конкорд», подтверждающей его подлинность. Собственных каналов публикаций у «Лиги защиты ветеранов» не существует «в виду отсутствия необходимости их создавать».