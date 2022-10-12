На «Госуслугах» запустили еще один сервис

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На «Госуслугах» запустили еще один сервис
В России
Фото из открытых источников

На портале «Госуслуги» запускается новый сервис, на котором будут приниматься заявления граждан о разводе. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в телеграм-канале ведомства. В публикации обозначено одно из основных условий приема таких заявлений – это обязательно решение обоих супругов.

После подачи заявления им будет предоставлен месяц на размышление об отзыве заявления. Также обязательно, чтобы один из них явился в ЗАГС для подтверждения своего решения. 

«Если инициатор развода пойдет в ЗАГС один, второй супруг может получить свое свидетельство, выбрав услугу по получению первичного свидетельства. Забрать бумажный документ можно будет в любом удобном ЗАГСе или МФЦ», – сказано в заявлении.

Также в СМИ приводятся сообщения, что в Министерстве поставили задачу выявлять технические недоработки портала, которые приводят к его уязвимости, для чего привлекаются специалисты в сфере программирования.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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