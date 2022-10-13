Курская дуга: спустя год после премьеры «Солнцепёк» Евгения Пригожина возвращается на большие экраны

В Курской области кинотеатры начали показывать фильм «Солнцепёк», снятый по инициативе Евгения Пригожина. Кино, посвящённое событиям 2014 года на Донбассе, этой осенью подталкивает к мысли, что авторы проекта оказались провидцами.

- За что?! За что вы нас убиваете?! – навзрыд кричали жители Донбасса в камеры журналистов после очередного обстрела в новостных сводках 2014 года, обращаясь к киевским властям.

Душераздирающее зрелище многие воспринимать отказывались. Да и в кино, а также театре и литературе эта тема не поднималась долгое время. Петербургский предприниматель Евгений Пригожин, инициировавший съемки военной драмы «Солнцепёк», в 2021 году многих излечил от слепоты, заставив увидеть весь ужас творящихся на Донбассе событий. В этом ему помогли режиссеры Максим Бриус и Михаил Вассербаум.

- Изначально сценарий был чуть менее жёстким, - рассказывает Максим Бриус. - Но, когда мы стали влезать в материал, изучили документальную хронику, стали смотреть что, где, как происходило, пришло понимание, что должны быть жёсткие сцены. Они должны быть правдивыми на уровне фильма «Иди и смотри». Я был в 10 классе, когда он вышел, и произвел на меня сильнейшее впечатление своей неприкрытой правдой. И родилось ощущение, что мы должны делать фильм по степени достоверности примерно на том же уровне. И, конечно, заказчик фильма, Евгений Пригожин, делал на этом акцент. Когда получал материал, он просил сделать пожёстче.

Для сюжета картины практически ничего не пришлось выдумывать. В основу большинства эпизодов ложились реальные события. Главный герой в исполнении Александра Бухарова пытается вывезти семью из зоны боевых действий. Но в дороге их караван терзают мародёры, которых не интересует ни возраст, ни пол своих жертв, только возможность каким угодно способом получить навар. А будут это хрустящие купюры из кошелька или вырванные золотые зубы – для них не имеет значения. Чудом ветеран Афганистана уходит от потерявших хоть что-то человеческое бандитов. Когда он оказывается в Луганске, перед ним встаёт нелёгкий выбор, поскольку ехать дальше он не может из-за отсутствия денег и документов - всё осталось мародёрам. Можно, конечно, пойти в ополчение, которое только-только набирает местный глава администрации в исполнении Алексея Кравченко. Но герой Бухарова ещё в Афганистане зарёкся держать в руках оружие. А вот его однополчанин, которого играет Максим Дахненко, наоборот, решает, что это самый правильный вариант. Вот только встаёт он с автоматом по другую сторону баррикады – в украинском нацбате. Там-то к решающему бою готовятся изо всех сил: одного русского посадили в клетку, другому подрезали сухожилия на ногах, чтобы не сбежал. Так потихоньку судьба и сводит вместе двух боевых товарищей, каждый из которых ещё до этой встречи потеряет всё.

- Начиная с 2014 года по сегодняшней день, эта тема в любом случае актуальна сама по себе, - уверен директор картины Александр Колдаков. - Благодаря «Солнцепёку» многие в моём окружении узнали, что многочисленные бомбёжки мирного населения начались уже тогда. Спрашивали: «Неужели там действительно такое происходило?» Да, действительно. Они были поражены, что фильм основан на реальных событиях.

Для большинства из съёмочной бригады картина стала крайне тяжёлым испытанием. Но зрительская реакция на увиденное искупала все трудности, с которыми пришлось столкнуться авторам в процессе. И даже спустя год после премьеры, «Солнцепёк» пользовался большим успехом. Особенно учитывая то, что с началом специальной военной операции лента обрела второе дыхание, ведь, по сути, она стала её предвестником.

С 13 по 19 октября «Солнцепёк» покажут в Курской области в кинотеатрах «Синема 5 IMAX», «ГриннФильм», «Люксор», «5 звёзд» и «Русь». Большой экран – самая подходящая площадка для такой ленты. Над ней «колдовала» мощная команда постановщиков трюков под руководством Александра Загуляева. Их работу этой осенью даже отметили премией «Альтер Эго», которой каскадёрское сообщество награждает лучших представителей своей отрасли. Премию они получили за «Лучший трюк с огнем и пиротехникой».

- Награду нам дали за сцену, в которой взрывается школа, где детский хор поёт «Прекрасное далеко», - отметил Александр Загуляев. - Главная его сложность как раз и заключалась в том, что на съемочной площадке находились дети, с которыми нужно было отработать безопасно. Помимо взрыва в этот момент вылетали обломки пианино, что добавило эпизоду остроты. К тому же мы выходили наружу и выставляли взрывы от РСЗО «Град» (по сюжету в тот момент киевские установки начали обстреливать гражданскую инфраструктуру Луганска - прим. ред.). В этом в фильме вообще много пиротехнических историй, взяли наиболее пробивающую слезу. Хотя по взрывам там есть и более крутые трюки. Все трюки по-своему интересны: там, где идёт массовый «прилёт» по ополченцам, когда они бегают по плацу и не знают куда деваться, а палатки разрываются от осколков. Автомобильных трюков было много, когда и «Нива» переворачивается, и карета скорой помощи. Но с детьми получился самый душераздирающий момент, в нём соединились и трюки, и мораль, и драматургия.