Мозг после смерти человека продолжает слышать звуки какое-то время

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Мозг после смерти человека продолжает слышать звуки какое-то время
Наука и техника
Фото из открытых источников

Исследователи узнали, какое из чувств умирающий человек теряет последним. По информации издания Mirror, когда люди умирают, слух продолжает сохранятся еще какое-то время. Это значит, что головной мозг способен регистрировать последние звуки, даже если тело не функционирует.

В эксперименте ученые наблюдали за активностью мозга у 17 людей из контрольной группы, 8 человек из хосписа, реагирующих на лечение, и 5 человек, находящихся при смерти. Каждому из участников представили два вида песен. В одной композиции было пять повторяющихся нот, а в другом треке тональность постоянно менялась.

Специалистам удалось обнаружить, что паттерны активности мозга у умирающих пациентов были аналогичны тем, которые наблюдали у здоровых участников. Это значит, что люди слышат, находясь даже в критическом состоянии.

«Пока что мы не знаем, понимают ли умирающие пациенты слова и утешаются они ими или нет»,

— говорит доктор медицинских наук, который руководил научным экспериментом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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