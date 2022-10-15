Генерал-лейтенант Гурулев разъяснил, куда делась армия РФ в 1,15 миллиона человек

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Генерал-лейтенант Гурулев разъяснил, куда делась армия РФ в 1,15 миллиона человек
В России
Фото из открытых источников

В ВС РФ до 1,15 млн военных, но сейчас на фронт отправляют мобилизованных. Почему так происходит, объяснил генерал-лейтенант в отставке Андрей Гулурев.

То, что 21 сентября президент РВ Владимир Путин объявил мобилизацию, удивило многих россиян. Ведь в стране огромная армия, а конфликт проходит на территории Украины и ранее российский лидер обещал, что мобилизация не понадобится, поскольку для выполнения задач достаточно сил регулярной армии.

Тем не менее, мобилизация объявлена, а также РФ объявила занятые территории Украины своими. Сейчас вести бои за эти территории Минобороны уже направляет мобилизованных, а не кадровых военных.

Гурулев рассказал, что в составе ВС РФ не только сухопутные войска. Не будут переброшены в зону конфликта ракетные войска стратегического назначения, Военно-морской флот за исключением сухопутной составляющей. Также в сухопутных боях не могут участвовать служащие военной авиации, «особенно транспортную и дальнюю авиацию, которая выполняет свои исключительные задачи».

Исходя из такой оценки, в зоне боевых действий на территории Украины находится 280 тыс. человек. Их усилят мобилизованными, чтобы вернуть инициативу ВС РФ, отметил Гурулев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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