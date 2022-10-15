Это прорыв: Онкологи разработали метод для обнаружения рака мозга с точностью до 100%

Ученые из канадского Университета Райерсона (Ryerson University) создали сверхчувствительный биосенсор для обнаружения веществ, выделяемых умирающими раковыми клетками мозга. Устройство не только поможет обнаружить опухоль, но и определит ее тип и расположение.

Биосенсор определяет следовые количества нуклеиновых кислот, липидов, белков, которые выделяются умирающими онкологическими клетки. Для анализа нужно меньше капли крови. Результат анализируют при помощи нейронной сети, именно она определяет вид и наличие образования.

Ученые из Канады смогли отличить рак головного мозга от рака легких, груди, колоректального рака со 100% точностью. К тому же, метод отличает первичные опухоли мозга от метастаз, которые распространяются из легких и молочной железы. Точность определения места, где возникла опухоль, достигает 96%.