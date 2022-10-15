Ученые предположили, что человечество начнет вымирать на Земле уже к 2100 году

Ученые сделали неожиданное заявление о том, что резкий рост выбросов углекислого газа, который происходит из-за нарушения круговорота углерода на планете Земля, может привести к вымиранию человечества. Причем, как предполагают исследователи, произойдет это уже к 2100 году.

«Это вовсе не значит, что все живое одновременно пропадет с Земли. Но в истории существования нашей планеты уже случались подобные изменения, которые приводили к массовому вымиранию» - сообщил профессор геофизики, ученый Даниель Ротман.

Деятель науки говорит, что из-за количества углерода в атмосфере и мировом океане вода будет подниматься со стремительной скоростью. В результате этого целые города и нации будут смыты с поверхности. Данные заявления являются только предположением, в котором еще придется ученым разобраться.