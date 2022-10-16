Военную драму «Лучшие в аду» Евгения Пригожина посмотрели более 58 млн человек

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Военную драму «Лучшие в аду» Евгения Пригожина посмотрели более 58 млн человек
В России
«Лучшие в аду»

Более 58 млн человек посмотрели военную драму «Лучшие в аду»,  эксклюзивный показ которой  стартовал 5 октября на платформе ЯRUS. Уже в первый день художественный фильм оценили более 1 млн человек. За 10 дней показа в Сети появилось большое количество позитивных отзывов о киноленте.

«Лучшие в аду» — картина Евгения Пригожина и Алексея Нагина. Она рассказывают историю военной операции, в которой участвуют бойцы «ЧВК Вагнера».

По словам людей, посмотревших фильм, создателям удалось погрузить зрителей в гущу событий с первых минут художественного полотна и продемонстрировать войну такой, как она выглядит на самом деле — настоящим адом на земле. Как отметили авторы отзывов, в фильме достоверно показаны боевые сражения. И это стало одним из главных козырей ленты.

Полковник в запасе Владимир Язиков считает подобные картины необходимыми для общества, поскольку они демонстрируют сильную идею.

«Кинокартина похожа на фильм "Иди и смотри", в ней тоже показаны все особенности ведения боевых действий. В «Лучших в аду» "сплошное рубилово", упор сделан на экшен-сцены. Я посоветовал посмотреть своим друзьям», — говорит он.

С ним согласен депутат Государственной думы Александр Бородай, который считает такие фильмы очень важными. 

«Естественно, такие фильмы сейчас крайне важны. Выход таких картин я всегда одобряю. Общая идея фильма, рассказывающего о Героях, очевидна и очень понятна. Все, что делается в этом направлении, можно только приветствовать», — объяснил парламентарий. 

На данный момент увидеть «Лучших в аду» можно на многих площадках — ЯRUS, YouTube, «ВКонтакте». Фильм продолжает серию патриотических фильмов «Солнцепек», «Турист», «Гранит» и «Шугалей».

Напомним, что 4 октября в петербургском кинотеатре «Формула кино» состоялся предпремьерный показ «Лучших в аду».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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