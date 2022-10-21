Вопрос об увеличении срока службы в армии не обсуждается

Image 16+
Вопрос об увеличении срока службы в армии не обсуждается
В России
Фото из открытых источников

В политическом руководстве России не ставился на обсуждение вопрос об увеличении продолжительности службы в армии. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что в Совете Федерации звучали предложения подвергнуть обсуждению тему срока пребывания в войсках призывников с вероятностью ее увеличения до двух лет.

В связи с этим журналисты обратились за комментарием к Пескову. Он отметил необоснованность большого внимания к этой теме, поскольку она не относится к числу обсуждаемых в политическом руководстве.

"Никакой позиции у Кремля по этому поводу нет. Эта тема не обсуждалась, и, конечно, главное здесь - это мнение Министерства обороны. Никаких обсуждений на этот счет в Кремле не было", – сказал он.

Также ему был задан вопрос и на тему призыва в армию женщин. Песков аналогично отвечал, что этот вопрос тоже даже не предлагался для обсуждения в политическом руководстве государства.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Вопрос об увеличении срока службы в армии не обсуждается

Сегодня, 17:58

Военную драму «Лучшие в аду» Евгения Пригожина посмотрели более 58 млн человек

16-10-2022, 13:51

Генерал-лейтенант Гурулев разъяснил, куда делась армия РФ в 1,15 миллиона человек

15-10-2022, 12:58

Курская дуга: спустя год после премьеры «Солнцепёк» Евгения Пригожина возвращается на большие экраны

13-10-2022, 16:11

На «Госуслугах» запустили еще один сервис

12-10-2022, 21:03

Сообщение о Леониде Зюганове назвали провокацией

11-10-2022, 21:33

В министерстве финансов заявили о намерении легализовать криптовалюту

11-10-2022, 10:48

Андрей Трошев призвал с осторожностью относиться к непроверенным источникам информации о «ЧВК Вагнера» в Сети

8-10-2022, 16:00

Крымский мост мог быть взорван так же, как и «Северные потоки»

8-10-2022, 12:08

На Запорожской АЭС начался запуск двух реакторов

7-10-2022, 14:48

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил о необходимости введения военных трибуналов из-за ситуации на фронте

7-10-2022, 13:38

«Только натуральные декорации, снаряды и кровь»: Пригожин о фильме «Лучшие в аду»

4-10-2022, 21:48

В Газпроме заявили о прекращении утечек газа в нитках «Северного потока 1» и «Северного потока 2»

4-10-2022, 09:43

На защите России: военный эксперт Суконкин прокомментировал интервью Пригожина о «ЧВК Вагнера»

4-10-2022, 08:27

Мобилизованных из Норильска привезли в Омск и едва не бросили в открытом поле

3-10-2022, 11:53

Сенатор Павлова объяснила, почему России нужно такое кино, как «Лучшие в аду»

2-10-2022, 14:16

Николай Межевич: ситуация с "Северным потоком" это диверсия Запада

30-09-2022, 21:42

В российском правительстве планируют распространить московский опыт цифровой школы на все регионы

30-09-2022, 13:32

Фильм «Лучшие в аду» продвигает идеологию патриотизма: Бредихин о предстоящей премьере

28-09-2022, 18:51

В Новосибирской области принялись разыскивать уклонистов от мобилизации

28-09-2022, 11:53

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Сатановский заявил, что спецоперация ВС РФ закончится капитуляцией Украины или России
  • 19-10-2022, 18:13

Сатановский заявил, что спецоперация ВС РФ закончится капитуляцией Украины или России

Политолог Евгений Сатановский рассказал, как завершится специальная военная операция. В частности, он сказал, что относится скептически к мнению

Readovka: у Игоря Стрелкова в зоне военной спецоперации возникли проблемы с армией России
  • 19-10-2022, 14:04

Readovka: у Игоря Стрелкова в зоне военной спецоперации возникли проблемы с армией России

У известного российского военного деятеля Игоря Стрелкова в зоне СВО начались проблемы с армией РФ. Экс-министра обороны ДНР не хотят брать в зону

Житель Турции рассказал об отмеченных им особенностях поведения российских туристов
  • 19-10-2022, 18:18

Житель Турции рассказал об отмеченных им особенностях поведения российских туристов

Поведение российских туристов нередко привлекает к себе внимание населения стран, куда они приезжают отдыхать. Жители этих государств подмечают

Кушанашвили: Алла Пугачёва сожалеет, что она не сделала карьеру рокерши
  • Сегодня, 12:35

Кушанашвили: Алла Пугачёва сожалеет, что она не сделала карьеру рокерши

Жизнь Аллы Борисовной Пугачёвой могла сложиться совершенно по-другому. Эта печальная мысль до сегодняшнего дня не отпускает 73-летнюю Примадонну

Победительница «Мистера Х» Алина Артыкова рассказала всю правду о популярном телепроекте
  • 19-10-2022, 11:17

Победительница «Мистера Х» Алина Артыкова рассказала всю правду о популярном телепроекте

26-летний «Мистер Х» Игорь Саванец из амурского Белогорска выбрал себе спутницу. На телеканале «Пятница!» вчера вышла финальная серия шоу.

Вера Брежнева спела новую песню «Вышиванка» на украинском языке
  • Вчера, 10:07

Вера Брежнева спела новую песню «Вышиванка» на украинском языке

Впервые за музыкальную карьеру покинувшая Россию певица Вера Брежнева записала клип на новую "Вышиванка" на украинском языке. До начала спецоперации

Новости партнеров
Новости партнеров
Врач Малиновская объяснила чрезмерное выпадение волос у переболевших коронавирусом
  • 19-10-2022, 13:08

Врач Малиновская объяснила чрезмерное выпадение волос у переболевших коронавирусом

Врач Ольга Малиновская объяснила, почему у людей, переболевших коронавирусом, может начаться чрезмерное выпадение волос. Как отмечает доктор, вирус

На зарплаты деньги есть, на уборку – нет. Активисты об отказе чиновников ликвидировать свалку в Петербурге
  • 19-10-2022, 13:55

На зарплаты деньги есть, на уборку – нет. Активисты об отказе чиновников ликвидировать свалку в Петербурге

Чиновники Санкт-Петербурга не смогли найти деньги на ликвидацию незаконной свалки в Красносельском районе. При этом администрация губернатора

К Петербургу подбираются первые снегопады, угрожающие городу снежным коллапсом
  • Вчера, 16:47

К Петербургу подбираются первые снегопады, угрожающие городу снежным коллапсом

Первые снегопады подбираются к Санкт-Петербургу – в соседнем регионе уже выпали осадки. В ближайшее время петербуржцы смогут лично убедиться, не

Более половины депутатов ЗакСа должны защищать Родину с оружием в руках – Пригожин
  • Вчера, 12:47

Более половины депутатов ЗакСа должны защищать Родину с оружием в руках – Пригожин

Бизнесмен Евгений Пригожин дал развернутое интервью изданию «Невские новости». В ходе него он рассказал о процессе частичной мобилизации в