Вопрос об увеличении срока службы в армии не обсуждается

В политическом руководстве России не ставился на обсуждение вопрос об увеличении продолжительности службы в армии. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что в Совете Федерации звучали предложения подвергнуть обсуждению тему срока пребывания в войсках призывников с вероятностью ее увеличения до двух лет.

В связи с этим журналисты обратились за комментарием к Пескову. Он отметил необоснованность большого внимания к этой теме, поскольку она не относится к числу обсуждаемых в политическом руководстве.

"Никакой позиции у Кремля по этому поводу нет. Эта тема не обсуждалась, и, конечно, главное здесь - это мнение Министерства обороны. Никаких обсуждений на этот счет в Кремле не было", – сказал он.

Также ему был задан вопрос и на тему призыва в армию женщин. Песков аналогично отвечал, что этот вопрос тоже даже не предлагался для обсуждения в политическом руководстве государства.