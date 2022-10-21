Россиянам рассказали, какую пищу можно употреблять вместе с алкоголем, чтобы избежать ожирения

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Россиянам рассказали, какую пищу можно употреблять вместе с алкоголем, чтобы избежать ожирения
Наука и техника
Фото из открытых источников

Пьющие алкоголь люди, которые употребляют много белковой пищи, менее склонны к ожирению. Об этом заявили ученые из Сиднейского университета.

В исследовании взяли участие 9 341 взрослые людей, специалисты отслеживали пищевые привычки добровольцев.

Из участников 40% сказали, что в тот день употребляли алкоголь. Оказалось, что они отдавали предпочтения жирной, белковой пище (орехам, чипсам, шашлыкам), чем те, кто вовсе не пил. Также  они употребляли больше калорий, чем участиницы второй группы.

Две трети пьющих добровольцев выбрали продукты с высоким содержанием белков и низким содержанием жиров и углеводов (постное мясо, морепродукты, мясо, бобовые). Они потребляли 1749 калорий, что на 577 калорий меньше, чем необходимо взрослому человеку для поддержания веса.

Треть пьющих при этом отдавала предпочтение вредным закускам, употребляя около 3051 калорий, что на 813 больше, чем суточная потребность среднестатистического человека.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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