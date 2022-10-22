В Китае зафиксирована первая в мире устойчивая термоядерная реакция

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В Китае зафиксирована первая в мире устойчивая термоядерная реакция
Наука и техника
Фото из открытых источников

Китайские ученые сообщили, что термоядерный реактор HL-2M Tokamak, запущенный в 2021 году в Сычуани, приблизился к запуску самоподдерживающейся термоядерной реакции. Установка добилась рекордных показателей температуры плазмы и ее тока.

Реактор HL-2M Tokamak смог разогреть плазму до 150 млн °C, это в 10 раз больше, чем в ядре солнца. Реакция эта поддерживалась на протяжении 10 с. Речь идет о температуре нагрева электрона в плазменном жгуте. Для устойчивой термоядерной реакции нужно ионы газа в плазме нагреть до 100 млн °C, что в два раза тяжелее чем электроны. Это значит, что разница температур будет двукратная. Другими словами, реактором были нагреты ионы до 75 млн °C и эти значения должны увеличить на 25 млн °C.

Значение тока в плазме для реактора должно превышать 1 млн А или 1 МА. Последние эксперименты показали, что установка может создавать ток силой не менее 1 МА. Для различных реакторов значение отличается. Для запуска термоядерной реакции в ИТЭР, к примеру, необходимо создание токов в плазме от 15 до 17 МА.

Экспериментальная термоядерная установка в Китае должна помочь построить промышленный прототип термоядерного реактора уже к 2035 году, а также к 2050 году ввести его в широкомасштабное применение.

Термоядерные реакции, при которых легкие ядра сливаются с более тяжелыми ядрами (превращение ядра водорода в ядро гелия с выделением энергии), обещают бесконечную, чистую энергию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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