В ноябре для некоторых категорий граждан пенсионный фонд повышает выплаты

С ноября пенсионный фонд проведет дополнительные начисления к пенсиям для некоторых категорий граждан, которые определяются либо родом их занятий во время накопления трудового стажа, либо их возрастом. Всего определено пять категорий.

К первым трем относятся граждане, занимавшиеся такими видами деятельности, которые характеризуются определенной спецификой в плане нагрузок. Это члены экипажей воздушных судов, работники угольных предприятий, трудящиеся в климатических условиях крайнего севера.

Следующую категорию составляют граждане, которым к ноябрю исполнилось 80 лет. Увеличение пенсионных выплат проводится для граждан, которые уже были на пенсии, но продолжали получать зарплату, а к ноябрю уволились.