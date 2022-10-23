В ноябре для некоторых категорий граждан пенсионный фонд повышает выплаты

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В ноябре для некоторых категорий граждан пенсионный фонд повышает выплаты
В России
Фото из открытых источников

С ноября пенсионный фонд проведет дополнительные начисления к пенсиям для некоторых категорий граждан, которые определяются либо родом их занятий во время накопления трудового стажа, либо их возрастом. Всего определено пять категорий.

К первым трем относятся граждане, занимавшиеся такими видами деятельности, которые характеризуются определенной спецификой в плане нагрузок. Это члены экипажей воздушных судов, работники угольных предприятий, трудящиеся в климатических условиях крайнего севера.

Следующую категорию составляют граждане, которым к ноябрю исполнилось 80 лет. Увеличение пенсионных выплат проводится для граждан, которые уже были на пенсии, но продолжали получать зарплату, а к ноябрю уволились.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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