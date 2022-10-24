Эксперты объяснили, почему в России пытаются мобилизовать резервистов с психическими расстройствами

Мобилизация в РФ продолжается уже более месяца, и в Сети все больше информации о том, что военкоматы отбирают на фронт тех людей, которые в силу ряда причин не могут быть мобилизованными.

Сообщалось, что уже около 10 тыс. резервистов признали ошибочно мобилизованными и отправили домой, пишет Лента.ру.

Оказалось, что многодетным и больным запасникам добиться отсрочки проще, чем тем, у кого есть психические расстройства.

Официально сообщается, что не могут быть призваны на службу в Вооруженные Силы граждане, официально состоящие на учете в психоневрологическом диспансере. Но сейчас немало людей не хотят афишировать свои психические проблемы и обращаются в частные клиники, а не в государственные медучреждения.

Поэтому, когда началась мобилизация, немало россиян попытались встать официально на учет у государственных психиатров. Но сделать это непросто, поскольку решение о постановке на учет принимает комиссия.

«Человек должен пролечиться либо амбулаторно, либо в стационаре. И уже после этого его ставят на диспансерный учет с последующим наблюдением. Не просто так, чтобы поставили на учет, он ушел, и о нем забыли — нужен мониторинг психического состояния, так как некоторые психиатрические заболевания могут быть в период обострения социально опасны как для человека, так и для окружающих», — объяснил главврач клиники «Зависимость 24» Алексей Казанцев.

Поэтому еще до того как повестка пришла, если есть психические расстройства, лучше обратиться в государственную клинику. Если же повестка пришла и на учет стать не удалось, то следует написать заявление о направлении на психиатрическое обследование и освидетельствование и добиваться, чтобы его приняли.