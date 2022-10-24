Следственный комитет обозначил две версии крушения самолета в Иркутске

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Следственный комитет обозначил две версии крушения самолета в Иркутске
В России
Фото из открытых источников

Накануне в Иркутске потерпел крушение истребитель, он упал в городе на дом. В результате на месте крушения произошел пожар, распространившийся на 200 квадратных метров. Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело. Следственный комитет обозначил две основные выдвинутые версии причин, по которым в Иркутске упал самолет СУ-30. Это допущенные экипажем ошибки пилотирования и технические неисправности машины.

"Следствием рассматриваются две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования", – написано в официальном сообщении комитета.

В настоящее время проводится детальное расследование всех обстоятельств. Эксперты взяли на анализы топливо, которым был заправлен самолет, определено, какие химические и иные экспертизы будут проведены. Изучается документация, относящаяся к самолету.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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