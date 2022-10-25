В Тверской области турпоток вырос на 10%. Интерес к региону спровоцировали открытие мемориала Советскому солдату и фильм Пригожина «Ржев»

По итогам летнего туристического сезона турпоток в Тверскую область превысил показатели прошлого года на 10%. В целом по итогам 2022 года ожидается, что он составит не менее 2,5 миллиона человек, сообщает Tverigrad. Среди излюбленных направлений у туристов – Тверь, Осташков, Конаковский и Селижаровский районы, Ржев, Старица, Торжок, Вышний Волочек. Ожидается, что в 2023 году показатели вновь увеличатся. Так, Ростуризм ожидает, что турпоток достигнет 3,2 миллиона человек.

Сегодня регион обладает богатыми природными ресурсами и большим количеством исторических памятников. Наиболее грандиозный из них появился совсем недавно – в 2020 году. Это Ржевский мемориал Советскому солдату, который венчает фигура высотой в 25 метров. Он призван увековечить память об участниках Ржевской битвы, сражения которой проходили в этих местах с января 1942 года по март 1943 года. За год с момента открытия мемориал посетили 2 миллиона человек.

Ещё до открытия мемориала, в 2019 году, на большие экраны вышел фильм «Ржев», повествующий об одном дне из жизни роты солдат, занявшей деревню Овсянниково. Все действие картины разворачивается за сутки и показывает сражение в ничем не примечательном, но стратегически очень важном населенном пункте. В основу легла повесть «Искупить кровью» писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева. Профинансировал съемки драмы петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, чей дед, как и Кондратьев, принимал участие в Ржевской битве и стал героем его повести. Зрители и кинокритики тепло встретили ленту, отметив, что она доходчиво передала тяжелую правду о войне. Ее даже назвали фильмом-памятью о людях и событиях того времени.

Рост интереса туристов к Ржевскому району после появления фильма и мемориала ранее подтвердил его глава Михаил Петрушихин.

«События последних лет, безусловно, вызвали всеобщий подъем. Все началось ещё с показа фильма «Ржев», который шел во всех кинотеатрах страны. Конечно, ржевитяне всегда помнили военные страницы истории, но, когда ты видишь свой край на большом экране, начинаешь относиться к нему с еще большим трепетом. А с открытием мемориала ржевская земля ещё сильнее зазвучала на федеральном уровне», – рассказал он в интервью «Аргументам и фактам».

Чтобы сделать посещение района комфортнее, местные власти построили железнодорожную станцию Ржевский мемориал. Также была полностью отремонтирована дорога Ржев – Сухуша, которая идет вдоль реки Волги параллельно с федеральной трассой М-9 «Балтия». Именно по ней туристы добираются до музея «Калининский фронт. Август 1943 года» в деревне Хорошево и к Обелиску у деревни Кокошкино. К 2025 году власти планируют электрифицировать участок железной дороги, по которому в Тверскую область идут «Ласточки» из Москвы. Также будет сделан парадный въезд в Ржев со стороны трассы «Балтия».

«Особая забота – состояние памятных мест. У нас находится одно из самых крупных братских захоронений Верхневолжья – в деревне Полунино. Сюда приезжают родственники погибших со всей России и из-за рубежа. Не забываем и о братских захоронениях в отдаленных деревнях. Сейчас при финансовой поддержке правительства Тверской области проводим капитальный ремонт братского захоронения в деревне Трубино. Есть поручение губернатора по организации на этом братском захоронении Огня памяти», – рассказал глава района.

Отметим, в этом году власти Тверской области определили основные направления развития туризма в регионе. Так, были введены льготные кредиты и займы на открытие отелей, финансово поддержано обустройство пляжей и зон отдыха, а также создание новых маршрутов и объектов турпоказа. Кстати, опасения о том, что туристы будут приезжать исключительно на Ржевский мемориал и не заезжать в город, не оправдались. По словам чиновников, многие гости приезжают повторно, но уже исключительно для того, чтобы познакомиться с историей Ржева.