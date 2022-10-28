Дочь главы Минераловодского округа Вячеслава Сергиенко Екатерина осталась студенткой берлинского университета имени Гумбольдта, который относится к скандально известной клинике «Шарите», сфабриковавшей «отравление» Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

В 2020 году врачи «Шарите» обследовали Навального и сообщили, что его якобы отравили нейротоксином группы «Новичок». Сделанные медиками выводы позволили обвинить власти России в причастности к инциденту.

Также в клинику поступал и журналист Владимир Кара-Мурза (признан решением Минюста иностранным агентом), который заявил об аналогичном «приказе» его отравить. Сейчас против Кара-Мурзы открыто уголовное дело о госизмене.

После начала спецоперации России в университете Гумбольдта разорвали отношения с российскими вузами и перестали принимать их студентов по обмену. Многие учащиеся учреждения из РФ столкнулись с давлением и предпочли вернуться в родную страну.

Однако после таких инцидентов дочь главы Минвод продолжила свое обучение. Судя по всему, ни саму Екатерину, ни ее отца не смущает причастность университета к провокациям против России.

СМИ также сообщали, что Вячеслав Сергиенко является одним из самых состоятельных чиновников Ставрополья. При этом в 90-х годах он проходил по делу о мошенничестве, когда занимал пост налогового инспектора ФНС РФ по Ленинскому району Ставрополя. Его приговорили к 2,5 годам условно.