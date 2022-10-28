Дочь врио главы Минвод продолжает учиться в связанном со скандальной клиникой «Шарите» университете Берлина

Image 16+
Дочь врио главы Минвод продолжает учиться в связанном со скандальной клиникой «Шарите» университете Берлина
В России
«Шарите»

Дочь главы Минераловодского округа Вячеслава Сергиенко Екатерина осталась студенткой берлинского университета имени Гумбольдта, который относится к скандально известной клинике «Шарите», сфабриковавшей «отравление» Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). 

В 2020 году врачи «Шарите» обследовали Навального и сообщили, что его якобы отравили нейротоксином группы «Новичок». Сделанные медиками выводы позволили обвинить власти России в причастности к инциденту. 

Также в клинику поступал и журналист Владимир Кара-Мурза (признан решением Минюста иностранным агентом), который заявил об аналогичном «приказе» его отравить. Сейчас против Кара-Мурзы открыто уголовное дело о госизмене. 

После начала спецоперации России в университете Гумбольдта разорвали отношения с российскими вузами и перестали принимать их студентов по обмену. Многие учащиеся учреждения из РФ столкнулись с давлением и предпочли вернуться в родную страну.

Однако после таких инцидентов дочь главы Минвод продолжила свое обучение. Судя по всему, ни саму Екатерину, ни ее отца не смущает причастность университета к провокациям против России.

СМИ также сообщали, что Вячеслав Сергиенко является одним из самых состоятельных чиновников Ставрополья. При этом в 90-х годах он проходил по делу о мошенничестве, когда занимал пост налогового инспектора ФНС РФ по Ленинскому району Ставрополя. Его приговорили к 2,5 годам условно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Дочь врио главы Минвод продолжает учиться в связанном со скандальной клиникой «Шарите» университете Берлина

Сегодня, 14:57

В Тверской области турпоток вырос на 10%. Интерес к региону спровоцировали открытие мемориала Советскому солдату и фильм Пригожина «Ржев»

25-10-2022, 18:25

Следственный комитет обозначил две версии крушения самолета в Иркутске

24-10-2022, 18:48

Эксперты объяснили, почему в России пытаются мобилизовать резервистов с психическими расстройствами

24-10-2022, 15:54

В ноябре для некоторых категорий граждан пенсионный фонд повышает выплаты

23-10-2022, 18:33

Вопрос об увеличении срока службы в армии не обсуждается

21-10-2022, 17:58

Военную драму «Лучшие в аду» Евгения Пригожина посмотрели более 58 млн человек

16-10-2022, 13:51

Генерал-лейтенант Гурулев разъяснил, куда делась армия РФ в 1,15 миллиона человек

15-10-2022, 12:58

Курская дуга: спустя год после премьеры «Солнцепёк» Евгения Пригожина возвращается на большие экраны

13-10-2022, 16:11

На «Госуслугах» запустили еще один сервис

12-10-2022, 21:03

Сообщение о Леониде Зюганове назвали провокацией

11-10-2022, 21:33

В министерстве финансов заявили о намерении легализовать криптовалюту

11-10-2022, 10:48

Андрей Трошев призвал с осторожностью относиться к непроверенным источникам информации о «ЧВК Вагнера» в Сети

8-10-2022, 16:00

Крымский мост мог быть взорван так же, как и «Северные потоки»

8-10-2022, 12:08

На Запорожской АЭС начался запуск двух реакторов

7-10-2022, 14:48

Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил о необходимости введения военных трибуналов из-за ситуации на фронте

7-10-2022, 13:38

«Только натуральные декорации, снаряды и кровь»: Пригожин о фильме «Лучшие в аду»

4-10-2022, 21:48

В Газпроме заявили о прекращении утечек газа в нитках «Северного потока 1» и «Северного потока 2»

4-10-2022, 09:43

На защите России: военный эксперт Суконкин прокомментировал интервью Пригожина о «ЧВК Вагнера»

4-10-2022, 08:27

Мобилизованных из Норильска привезли в Омск и едва не бросили в открытом поле

3-10-2022, 11:53

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В Херсоне начали активизироваться жители, которые ожидают возвращения Украины
  • 26-10-2022, 13:36

В Херсоне начали активизироваться жители, которые ожидают возвращения Украины

В последнее время жители Херсона начали сообщать о том, что в городе активизировались так называемые «ждуны», то есть люди, которые ждут возвращения

Гражданам в РФ эксперты перечислили способы, как поменять категорию годности в военном билете
  • Вчера, 08:03

Гражданам в РФ эксперты перечислили способы, как поменять категорию годности в военном билете

В последнее время людей интересует, как поменять категорию в военном билете и можно ли это сделать. Категория, как правило, устанавливается один раз,

В Тверской области турпоток вырос на 10%. Интерес к региону спровоцировали открытие мемориала Советскому солдату и фильм Пригожина «Ржев»
  • 25-10-2022, 18:25

В Тверской области турпоток вырос на 10%. Интерес к региону спровоцировали открытие мемориала Советскому солдату и фильм Пригожина «Ржев»

По итогам летнего туристического сезона турпоток в Тверскую область превысил показатели прошлого года на 10%. В целом по итогам 2022 года ожидается,

Внешность звезды сериала «Воронины» Юлии Куварзиной поменялась до неузнаваемости
  • 26-10-2022, 17:11

Внешность звезды сериала «Воронины» Юлии Куварзиной поменялась до неузнаваемости

Актриса театра и кино Юлия Куварзина знакома зрителю благодаря ролям в известных сериалах. Но это в прошлом. Сейчас 47-летняя артистка редко

Солнцев заявил, что продюсеры канала «Россия 1» заставляют Андрея Малахова говорить про СВО ВС РФ на Украине
  • Вчера, 20:26

Солнцев заявил, что продюсеры канала «Россия 1» заставляют Андрея Малахова говорить про СВО ВС РФ на Украине

Андрей Малахов в своих программах обсуждает жизнь не только знаменитостей, но и простых россиян. Зрители с нетерпением ждут очередные выпуски с

Евгений Урбанский погиб во время съемок в своем последнем фильме «Директор»
  • 26-10-2022, 07:02

Евгений Урбанский погиб во время съемок в своем последнем фильме «Директор»

Актер Евгений Урбанский стал известен зрителю благодаря главной роли в «Коммунисте» и «Чистом небе». Последней работой артиста является картина

Новости партнеров
Новости партнеров
В три раза меньше машин: как Петербург срывает норматив по количеству снегоуборочной техники
  • 26-10-2022, 12:56

В три раза меньше машин: как Петербург срывает норматив по количеству снегоуборочной техники

В 2022 году Петербург срывает норматив по количеству снегоуборочной техники. Об этом свидетельствует выступление губернатора Александра Беглова,

Сивков заявил, что в будущем армии РФ на Украине может не хватить боеприпасов
  • 26-10-2022, 12:18

Сивков заявил, что в будущем армии РФ на Украине может не хватить боеприпасов

Военный эксперт Константин Сивков опасается, что РФ может не хватить боеприпасов, если «военная спецоперация» затянется еще на месяцы. Об этом он

Фигуристке Алине Загитовой Авербухин ограничил выход в эфир шоу «Ледниковый период»
  • Сегодня, 09:37

Фигуристке Алине Загитовой Авербухин ограничил выход в эфир шоу «Ледниковый период»

Последние время обсуждение телешоу «Ледниковый период» связано с претензиями к его ведущим. Зрители все чаще обращают внимание на неуверенность

Петербургу будет нечем похвастаться на конкурсе «Лучшая школьная столовая»
  • Вчера, 13:55

Петербургу будет нечем похвастаться на конкурсе «Лучшая школьная столовая»

В Санкт-Петербурге выбирают лучшие школьные столовые и поваров. Победители отправятся на всероссийский конкурс, который пройдет в Башкортостане.