Прецеденты были: Татарский об идее назвать улицу в Минеральных Водах именем бойца ЧВК «Вагнер»

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Прецеденты были: Татарский об идее назвать улицу в Минеральных Водах именем бойца ЧВК «Вагнер»
В России
Владлен Татарский

Военный писатель, блогер и участник СВО на Украине Владлен Татарский прокомментировал предложение назвать улицу в Минеральных Водах в честь бойца ЧВК «Вагнер» и Героя ЛНР Александра Мартинкяна.

Он заметил, что идея увековечить память российского добровольца не является новой, достаточно вспомнить подобные предложения относительно Канамата Боташева.

Ранее военный корреспондент Александр Симонов заявил, что «музыкант» заслужил данную почесть доблестной службой. Одна из улиц его родного города должна носить имя патриота и защитника интересов Родины:

«Действительно, одну из улиц Минеральных Вод вполне можно переименовать в честь Александра Мартинкяна, положившего жизнь на защиту национальных интересов Отечества. Вот, например, в городе есть «Новая улица» или «Короткий проезд». Абсолютно никакого глубокого смысла в их названиях нет. А так носили бы имя достойного человека, настоящего воина и патриота».

Татарский отметил, что ранее аналогичные идеи выдвигались и были реализованы в отношении Канамата Боташева:

«Так что можно продолжать эту славную традицию».

Кроме того, о важность увековечить память бойца сказал военный писатель Алексей Суконкин. Он считает, что граждане России должны знать и помнить о героизме таких соотечественников, как Александр Мартинкян.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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