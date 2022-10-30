Bloomberg: ЕС обеспокоен увеличением поставок бытовой техники в РФ Арменией и Казахстаном из-за микрочипов

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Bloomberg: ЕС обеспокоен увеличением поставок бытовой техники в РФ Арменией и Казахстаном из-за микрочипов
В Мире
Фото из открытых источников

Евросоюз обеспокоен наращиванием экспорта бытовой техники в Россию соседними странами, в том числе Арменией и Казахстаном. Чиновники считают, что РФ может использовать «в военных целях» микрочипы из стиральных машин и холодильников, а также молокоотсосов. Об этом сообщает деловое агентство Bloomberg.

Согласно данным статистической службы ЕС Eurostat, за восемь месяцев текущего года Армения нарастила импорт «стиралок» из стран ЕС - за это время их было закуплено больше, чем за последние два года. И это на фоне снижения рождаемости в стране на 4,3 процента.

Не ускользнуло от аналитиков и повышение спроса Казахстаном на поставки молокоотсосов из ЕС - в первом полугодии они увеличились на 633 процента. Подобное наблюдается на фоне снижения рождаемости в РК на 8,4 процента.

Втрое больше, чем вза восемь месяцев прошлого года, с января по август импортировал Казахстан из Европы и холодильники. При этом в правительстве не скрывают факта увеличения поставок этой бытовой техники в Россию.

Европейские чиновники рассказали, что детали и микросхемы из стиралок, молокоотсосов и холодильников уже были замечены в российской военной технике. Предполагается, что за счет бытовой техники Россия пытается решить возникшую из-за санкций проблему с микрочипами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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