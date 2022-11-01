«На скорой помощи не хватает рук»: Шугалей примет участие в работе госпиталя в Луганске

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей планирует оказать посильную помощь медучреждениям Луганской Народной Республики (ЛНР).

В последнее время Шугалей находился на линии соприкосновения, где ведется укрепление обороны российских подразделений. Осуществляется оно силами ЧВК «Вагнер».

«Закончил свою работу вместе с «музыкантами» на «Линии Вагнера» — водителей тралов теперь достаточно, и строительство глубоко эшелонированной обороны на Донбассе силами ЧВК «Вагнер» продолжается в ежедневном режиме», — рассказал он в своем Telegram-канале.

Теперь же, добавил ученый, он намерен отправиться туда, где помощь требуется больше всего. Президент ФЗНЦ сообщил, что медицинские учреждения в ЛНР из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ буквально переполнены.

«На линии соприкосновения идут тяжелейшие бои. Поэтому госпитали переполнены ранеными, а на «скорой помощи» не хватает рук», — отметил он.

Поэтому в ближайшее время, подчеркнул Шугалей, он намерен оказывать посильную помощь в Луганском госпитале.