Картаполов заявил, что российских срочников могут отправить на службу в соседние с Украиной регионы

Российские срочники при необходимости будут проходить службу в регионах, граничащих с Украиной. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет Авиа.про.

То есть, призывники будут служить в Белгородской, Курской и Брянской областях. Также их могут отправить служить на корабли Черноморского флота и в Севастополь.

Но он полагает, что их не будут направлять служить в зону боев, а также на территории Украины, которые РФ объявила своими.

В России стартовала в ноябре призывная кампания и проходить она будет до конца года. Власти обещают, что призывников не будут отправлять на передовую, как это было в феврале.

При этом для многих стоит вопрос о том, что будет с теми срочниками, которых должны сейчас демобилизовать. Не исключено, что многие из них получат предложение заключить контракт и отправиться на фронт.