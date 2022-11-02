Картаполов заявил, что российских срочников могут отправить на службу в соседние с Украиной регионы

Image 16+
Картаполов заявил, что российских срочников могут отправить на службу в соседние с Украиной регионы
В России
Фото из открытых источников

Российские срочники при необходимости будут проходить службу в регионах, граничащих с Украиной. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет Авиа.про.

То есть, призывники будут служить в Белгородской, Курской и Брянской областях. Также их могут отправить служить на корабли Черноморского флота и в Севастополь.

Но он полагает, что их не будут направлять служить в зону боев, а также на территории Украины, которые РФ объявила своими.

В России стартовала в ноябре призывная кампания и проходить она будет до конца года. Власти обещают, что призывников не будут отправлять на передовую, как это было в феврале.

При этом для многих стоит вопрос о том, что будет с теми срочниками, которых должны сейчас демобилизовать. Не исключено, что многие из них получат предложение заключить контракт и отправиться на фронт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Картаполов заявил, что российских срочников могут отправить на службу в соседние с Украиной регионы

Сегодня, 10:08

«На скорой помощи не хватает рук»: Шугалей примет участие в работе госпиталя в Луганске

Вчера, 21:23

Жены мобилизованных новосибирцев из лагеря в Бердске пожаловались на конфликты с тувинцами

Вчера, 17:23

Военкор Котенок сообщил, что генерал Лапин, которого критиковал Кадыров, снят с должности

29-10-2022, 18:18

Прецеденты были: Татарский об идее назвать улицу в Минеральных Водах именем бойца ЧВК «Вагнер»

28-10-2022, 19:34

Дочь врио главы Минвод продолжает учиться в связанном со скандальной клиникой «Шарите» университете Берлина

28-10-2022, 14:57

В Тверской области турпоток вырос на 10%. Интерес к региону спровоцировали открытие мемориала Советскому солдату и фильм Пригожина «Ржев»

25-10-2022, 18:25

Следственный комитет обозначил две версии крушения самолета в Иркутске

24-10-2022, 18:48

Эксперты объяснили, почему в России пытаются мобилизовать резервистов с психическими расстройствами

24-10-2022, 15:54

В ноябре для некоторых категорий граждан пенсионный фонд повышает выплаты

23-10-2022, 18:33

Вопрос об увеличении срока службы в армии не обсуждается

21-10-2022, 17:58

Военную драму «Лучшие в аду» Евгения Пригожина посмотрели более 58 млн человек

16-10-2022, 13:51

Генерал-лейтенант Гурулев разъяснил, куда делась армия РФ в 1,15 миллиона человек

15-10-2022, 12:58

Курская дуга: спустя год после премьеры «Солнцепёк» Евгения Пригожина возвращается на большие экраны

13-10-2022, 16:11

На «Госуслугах» запустили еще один сервис

12-10-2022, 21:03

Сообщение о Леониде Зюганове назвали провокацией

11-10-2022, 21:33

В министерстве финансов заявили о намерении легализовать криптовалюту

11-10-2022, 10:48

Андрей Трошев призвал с осторожностью относиться к непроверенным источникам информации о «ЧВК Вагнера» в Сети

8-10-2022, 16:00

Крымский мост мог быть взорван так же, как и «Северные потоки»

8-10-2022, 12:08

На Запорожской АЭС начался запуск двух реакторов

7-10-2022, 14:48

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Жены мобилизованных новосибирцев из лагеря в Бердске пожаловались на конфликты с тувинцами
  • Вчера, 17:23

Жены мобилизованных новосибирцев из лагеря в Бердске пожаловались на конфликты с тувинцами

Жены мобилизованных, которые находятся в тренировочном лагере, обратились в прокуратуру и к губернатору Новосибирской области, потребовав вернуть

Эксперт объяснил использование Россией зенитных ракет С-300 по наземным целям на Украине
  • Вчера, 15:48

Эксперт объяснил использование Россией зенитных ракет С-300 по наземным целям на Украине

О том, почему Россия бьет зенитными ракетами С-300 по наземным целям, рассказали эксперты. Украинская сторона уже не один месяц говорит о том, что ВС

The Mirror: Британцы жестко раскритиковали украинку за отказ помыть посуду
  • 31-10-2022, 11:41

The Mirror: Британцы жестко раскритиковали украинку за отказ помыть посуду

Британские читатели одного из изданий потребовали выслать на родину украинскую мигрантку, которую приютила местная жительница. 42-летняя Ханна

StarHit проинформировал о судьбе звезды телесериала «Солдаты» Алексея Маклакова
  • 30-10-2022, 14:54

StarHit проинформировал о судьбе звезды телесериала «Солдаты» Алексея Маклакова

Многие зрители интересуются, как сложилась судьба главного прапорщика из популярного телесериала "Солдаты", где сейчас играет Алексей Маклаков и чем

Продюсер Иосиф Пригожин не появился в новом выпуске ток-шоу «Звезды сошлись»
  • 31-10-2022, 16:21

Продюсер Иосиф Пригожин не появился в новом выпуске ток-шоу «Звезды сошлись»

Неожиданно для многих телезрителей 9 сентября Иосиф Пригожин стал соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Но в последнем

Детская писательница из Украины Лариса Ницой решила изменить русские имена героям сказок
  • 31-10-2022, 20:20

Детская писательница из Украины Лариса Ницой решила изменить русские имена героям сказок

На Украине продолжается активная борьба с русскими названиями. В этот раз отметилась детская писательница Лариса Ницой. Бороться она планирует с

Новости партнеров
Новости партнеров
Bloomberg: ЕС обеспокоен увеличением поставок бытовой техники в РФ Арменией и Казахстаном из-за микрочипов
  • 30-10-2022, 13:03

Bloomberg: ЕС обеспокоен увеличением поставок бытовой техники в РФ Арменией и Казахстаном из-за микрочипов

Евросоюз обеспокоен наращиванием экспорта бытовой техники в Россию соседними странами, в том числе Арменией и Казахстаном. Чиновники считают, что РФ

Военкор Котенок: Идут ожесточенные бои за Павловку под Угледаром
  • 30-10-2022, 13:33

Военкор Котенок: Идут ожесточенные бои за Павловку под Угледаром

ВС РФ пытаются развить наступление на Угледарском направлении фронта, которое началось в минувшую субботу. Военкор Юрий Котенок проинформировал о

Нужно больше ходить пешком? В Смольном объяснили ужесточение норм платной парковки
  • 31-10-2022, 17:49

Нужно больше ходить пешком? В Смольном объяснили ужесточение норм платной парковки

В Санкт-Петербурге ужесточили правила действия льготной парковки. Как поясняют в горадминистрации, причиной стало слишком частое использование

Психиатр Федорович предупредил россиян об опасности постоянного чтения новостей
  • 30-10-2022, 21:56

Психиатр Федорович предупредил россиян об опасности постоянного чтения новостей

В результате постоянного чтения новостей у людей появляются тревога, апатия, паника, меняется аппетит. Сужение круга интересов до обсуждения вопросов