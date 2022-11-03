Кремль не намерен возвращать смертную казнь

По заявлению Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, разговоров о возвращении к смертной казни в Кремле не ведется.

"Нет, в настоящий момент дискуссия не ведется", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Не так давно Дмитрий Медведев говорил о возможности введения столь суровой меры наказания для "жовто-блакитних диверсантів". Он объяснил это особенностями сложившейся ситуации, рассказав о возможностях внесения необходимых изменений в актуальную Конституцию России.

По словам председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина, стране не стоит менять свой путь гуманной политики законодательства даже в такое сложное для нее время. Отмена моратория на смертную казнь будет нехорошим сигналом для общества.