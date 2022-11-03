«Я даже не предполагал, что эти события могут произойти»: Пригожин об СВО

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«Я даже не предполагал, что эти события могут произойти»: Пригожин об СВО
В России
Предприниматель Евгений Пригожин

Предприниматель Евгений Пригожин не предполагал, что могут произойти события, которые в данный момент развиваются на Украине. Об этом он заявил в ответ на запрос Informing.ru.

Журналисты издания спросили, готовил ли Пригожин ЧВК «Вагнер» к нынешней ситуации вокруг Украины. Его ответ опубликовали странице компании «Конкорд» «ВКонтакте».

«Я даже не предполагал, что эти события могут произойти. Я дал себе слово, что я больше не буду заниматься Донбассом после 2015 года, потому что я был не согласен с тем, как там развивались события. Мои люди находились в Африке и в других странах, защищали честь "российского оружия", так, чтобы оно блистало и звенело по всему миру и о нем слагали легенды», — сообщил бизнесмен.

Бизнесмен заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» по-настоящему получали удовольствие в ходе боя. Они всегда сражались на стороне добра.

«Уничтожали ИГИЛ и Аль-Каиду (запрещенные в России террористические организации), местных злодеев, бандитов и людоедов, которые истязали народы беднейших стран, грабили их и выворачивали. Они вступали в схватку со спецслужбами из разных стран мира и всегда побеждали, даже если погибали, как это случилось в Дейр-эз-Зоре», — отметил Пригожин.

Пригожин отметил, что тогда к бойцам ЧВК «относились как к мусору, расходному материалу». Однако они, даже окровавленные и перебинтованные, продолжали продвигаться.

«Там мы победили, заняли те позиции, которые были в планах, но, к сожалению, ситуация шла не так, как должна была идти. Хотя это отдельная история. Мои люди прибыли на Украину в африканских панамах из тонкого ситца», — заявил Евгений Пригожин.

Предприниматель указал, что на Украине вагнеровцы шли в бой «с колес». Они понимали, что их ждет Родина, которой бойцы благодарны по факту рождения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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